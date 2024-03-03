Конфуз на подіумі: хорватська модель впала під час показу Elie Saab у Парижі

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ ready-to-wear колекції осінь-зима 2024-2025 Elie Saab.
Однією із моделей, яка брала участь у шоу бренду, стала 26-річна хорватська модель Фаретта Радич.
Дівчина вийшла на подіум у довгій зеленій сукні з ніжного шифону, але не впоралася зі шлейфом та підборами.
Фаретта не втримала рівноваги і впала на подіумі.
Гості заходу допомогли моделі встати, але вона не засмутилася, а лише усміхнулася та продовжила своє дефіле.
Однак не варто думати, що подібна ситуація — це велика трагедія, оскільки падіння на подіумі відбувається як з новачками, так і досвідченими моделями. Наприклад, минулого року під час шоу Модного дому Valentino на подіумі через незручне взуття впала супермодель Крістен Макменамі.
А ось після падіння на показі Vivienne Westwood 1993 році модель Наомі Кемпбелл стала зіркою, адже про неї не лише писали всі ЗМІ, але навіть надалі відомі бренди пропонували величезні гонорари, якщо вона впаде під час їхнього показу.
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