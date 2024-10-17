Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Конфуз на показі: Даутцен Крус ледь не впала під час свого дефіле на Victoria's Secret Fashion Show

Конфуз на показі: Даутцен Крус ледь не впала під час свого дефіле на Victoria's Secret Fashion Show

Даутцен Крус / Фото: Associated Press

Відома модель змушена була поправляти взуття просто на подіумі.

Після шестирічної перерви на подіумі знову з'явилися "ангели" Victoria's Secret. Дівчата взяли участь у показі спідньої білизни, який також супроводжувався концертом за участю знаменитостей.

Серед "ангелів", які повернулися до співпраці з брендом, була нідерландська супермодель Даутцен Крус. 39-річна зірка вийшла на подіум однією з перших, але з нею стався невеликий конфуз – підбор застряг між погано закріпленими сріблястими панелями на підлозі. Даутцен утрималася на ногах, але її босоніжка з ремінцем-пружиною від бренду Rene Caovilla злетів.

Даутцен не змогла так іти, тому просто на подіумі поправила взуття і продовжила дефіле.

Ця ситуація її не засмутила. Модель широок усміхалася публіці.

Даутцен Крус / © Associated Press
Даутцен Крус / Фото: Associated Press

Читайте також:

Легендарний показ мод Victoria's Secret повернувся! Чим запам'яталось масштабне шоу?

Легендарний показ мод Victoria's Secret повернувся! Чим запам'яталось масштабне шоу?

Повʼязані теми:

Наступна публікація