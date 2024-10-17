Конфуз на показі: Даутцен Крус ледь не впала під час свого дефіле на Victoria's Secret Fashion Show

Відома модель змушена була поправляти взуття просто на подіумі.
Після шестирічної перерви на подіумі знову з'явилися "ангели" Victoria's Secret. Дівчата взяли участь у показі спідньої білизни, який також супроводжувався концертом за участю знаменитостей.
Серед "ангелів", які повернулися до співпраці з брендом, була нідерландська супермодель Даутцен Крус. 39-річна зірка вийшла на подіум однією з перших, але з нею стався невеликий конфуз – підбор застряг між погано закріпленими сріблястими панелями на підлозі. Даутцен утрималася на ногах, але її босоніжка з ремінцем-пружиною від бренду Rene Caovilla злетів.
Даутцен не змогла так іти, тому просто на подіумі поправила взуття і продовжила дефіле.
Ця ситуація її не засмутила. Модель широок усміхалася публіці.
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