Конфуз на сцені: акторку Беллу Торн підвелл взуття у важливий момент

26-річна акторка Белла Торн відвідала Італію, оскільки в Таорміні зараз триває 70-й кінофестиваль. Вона взяла участь разом із колегами в одному із заходів, але коли виходила на сцену – з нею трапився невеликий конфуз.

У Белли, яка була в гламурних малинових босоніжках на невисоких підборах і з зав'язками, розв'язався шнурок на взутті.

Оскільки в той момент акторка була вже на публіці, вона не мала іншого виходу, як просто на сцені зашнурувати своє взуття.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Белла Торн / Фото: Getty Images

Також того дня на Торн була чорна мінісукня на тонких бретельках і з вирізом на грудях. Образ вона також доповнила довгим манікюром та зачіскою із зібраним волоссям.

Раніше ми розповідали, про конфуз зі взуттям співачки Каміли Кабельо, яка прийшла на Met Gala у розкішному золотому вбранні від Ludovic de Saint Sernin та абсолютно невдалих босоніжках, через які "підмітала підлогу" пальцями.

Каміла Кабельо / Фото: Associated Press

Каміла Кабельо / Фото: Associated Press

Читайте також:

Стиль Белли Торн (10 фото)