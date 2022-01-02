Конфуз на сцені: у Майлі Сайрус злетів топ під час новорічного концерту

Конфуз на сцені: у Майлі Сайрус злетів топ під час новорічного концерту

Попри неприємність, співачка гарно вийшла із ситуації і не припиняла співати.

У п'ятницю ввечері, напередодні Нового року, співачка Майлі Сайрус давала грандіозний концерт у Маямі спільно з Пітом Девідсоном, який транслювався у прямому ефірі на NBC. Під час виступу з дівчиною трапився неприємний конфуз – порвалася бретелька на топі її вбрання, який і так мало що прикривав.

Майлі Сайрус / Getty Images

Проте співачка не розгубилася і сміливо вийшла зі становища. Спочатку вона відвернулася і зняла топ, прикрила груди рукою і просто пішла за лаштунки, продовжуючи співати.

Майлі Сайрус / скриншот з відео

Вже за кілька секунд Майлі з'явилася на сцені в червоному блейзері, який одягла на голі груди. Весь цей час дівчина співала свій хіт Party in the USA.

Майлі Сайрус / скриншот з відео

Але це був не єдиний образ зірки, бо під час концерту вона змінила кілька аутфітів, серед який був червоний комбінезон від Saint Laurent, чорна мінісукня і образ із розкішною напівпрозорою накидкою.

Майли Сайрус / Getty Images

Майли Сайрус / Getty Images

Майли Сайрус / Getty Images

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