Конфуз на сцені: у Майлі Сайрус злетів топ під час новорічного концерту

Попри неприємність, співачка гарно вийшла із ситуації і не припиняла співати.
У п'ятницю ввечері, напередодні Нового року, співачка Майлі Сайрус давала грандіозний концерт у Маямі спільно з Пітом Девідсоном, який транслювався у прямому ефірі на NBC. Під час виступу з дівчиною трапився неприємний конфуз – порвалася бретелька на топі її вбрання, який і так мало що прикривав.
Проте співачка не розгубилася і сміливо вийшла зі становища. Спочатку вона відвернулася і зняла топ, прикрила груди рукою і просто пішла за лаштунки, продовжуючи співати.
Вже за кілька секунд Майлі з'явилася на сцені в червоному блейзері, який одягла на голі груди. Весь цей час дівчина співала свій хіт Party in the USA.
Але це був не єдиний образ зірки, бо під час концерту вона змінила кілька аутфітів, серед який був червоний комбінезон від Saint Laurent, чорна мінісукня і образ із розкішною напівпрозорою накидкою.
Читайте також: