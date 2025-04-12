Конфуз на заході: акторка обрала невдале взуття через яке її пальці "підмітали підлогу"

Міган Гуд / © Associated Press

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43-річна американська акторка Міган Гуд відвідала обід NBCU Emmy Luncheon 2025, який відбувся у п’ятницю, 11 квітня, у готелі SLS у Лос-Анджелесі. Це щорічний захід присвячений претендентам на премію Emmy.

Вона з’явилася перед фотографами в зеленому-бірюзовій сукні з принтом і вирізами. На талії цю трикотажну сукню прикрашав широкий пояс із тканини, який вона зав’язала на бант.

Міган Гуд / © Associated Press

Проте взуття акторку підвело. Міган взула трендові босоніжки із шнурівкою коричневого кольору. Вони були на високих підборах і дуже тонких ремінцях, тому практично ніяк не фіксували ноги жінки.

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Коли Міган йшла чи позувала для фото її ноги буквально «підмітали підлогу» у цьому взутті.

Міган Гуд / © Associated Press

Міган Гуд / © Associated Press

Раніше така ж історія двічі траплялася зі співачкою Камілою Кабельо, причому одні з таких босоніжок вона одягла на Met Gala 2024 року.