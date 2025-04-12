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- Шоу-бізнес
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Конфуз на заході: акторка обрала невдале взуття через яке її пальці "підмітали підлогу"
Лише одна маленька непродумана деталь зіпсувала цей яскравий образ.
43-річна американська акторка Міган Гуд відвідала обід NBCU Emmy Luncheon 2025, який відбувся у п’ятницю, 11 квітня, у готелі SLS у Лос-Анджелесі. Це щорічний захід присвячений претендентам на премію Emmy.
Вона з’явилася перед фотографами в зеленому-бірюзовій сукні з принтом і вирізами. На талії цю трикотажну сукню прикрашав широкий пояс із тканини, який вона зав’язала на бант.
Проте взуття акторку підвело. Міган взула трендові босоніжки із шнурівкою коричневого кольору. Вони були на високих підборах і дуже тонких ремінцях, тому практично ніяк не фіксували ноги жінки.
Коли Міган йшла чи позувала для фото її ноги буквально «підмітали підлогу» у цьому взутті.
Раніше така ж історія двічі траплялася зі співачкою Камілою Кабельо, причому одні з таких босоніжок вона одягла на Met Gala 2024 року.