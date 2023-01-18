Конфуз, як у Кейт: Аманда Голден невдало підібрала штани

Аманда Голден завжди має дуже стильний вигляд, але сьогодні з луком ведучої стався невеликий конфуз.

Зірку сфотографували, коли Голден покидала студію Heart Breakfast Radio Studios у Лондоні. Аманда була в синій сорочці та рожевих широких штанях з лампасами від Serena Bute за 520 доларів та довгому синьому пальті.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Штани Аманди були досить довгими, мабуть, непідходящої для зросту ведучої довжини. Схожа ситуація у жовтні 2022 року трапилася з принцесою Уельської Кетрін, коли вона приїхала на стадіон "Коппер Бокс Арена" в Лондоні в дуже довгих чорних штанях від Roland Mouret.

Також на публіці в дуже довгих штанях у різний час з'являлися дизайнерка Вікторія Бекхем та Меган, герцогиня Сассекська, щоправда, ще тоді, коли вони з Гаррі жили у Британії.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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