ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
494
Час на прочитання
1 хв

Конкурсантка впала зі сцени під час "Міс Всесвіт-2025" — дівчину екстрено госпіталізували

Фінал конкурсу вона пропустила, оскільки продовжує перебувати в лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Габріель Генрі з Ямайки

Габріель Генрі з Ямайки / © Getty Images

Учасницю конкурсу краси «Міс Всесвіт-2025» — Габріель Генрі з Ямайки — винесли із залу на ношах після того, як вона впала зі сцени. Інцидент стався під час відбіркового туру, коли учасниця вийшла на сцену у вечірній сукні.

Було видно, як глядачі одразу ж підхопилися зі своїх місць, шоковані тим, що сталося. Також незабаром у Мережі з’явилися кадри того, як дівчину винесли із залу.

Генрі доправили в лікарню Паоло Рангсіт у Таїланді, де, за словами організації, «медичні фахівці надають їй допомогу» і заявляють, «що в неї немає жодних травм, які загрожують життю; тим не менш, вони продовжують проводити обстеження, щоб гарантувати її повне одужання».

Фінал конкурсу Габріель Генрі пропустила.

Дівчина — офтальмолог і засновниця благодійної організації See Me Foundation, яка захищає інтереси слабозорих людей на Ямайці.

Нагадаємо, що також під час конкурсу впала ще одна дівчина — представниця Великої Британії 36-річна Даніель Латімер, але її падіння було навмисним і являлось частиною шоу.

Дата публікації
Кількість переглядів
494
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie