Габріель Генрі з Ямайки / © Getty Images

Учасницю конкурсу краси «Міс Всесвіт-2025» — Габріель Генрі з Ямайки — винесли із залу на ношах після того, як вона впала зі сцени. Інцидент стався під час відбіркового туру, коли учасниця вийшла на сцену у вечірній сукні.

Було видно, як глядачі одразу ж підхопилися зі своїх місць, шоковані тим, що сталося. Також незабаром у Мережі з’явилися кадри того, як дівчину винесли із залу.

Генрі доправили в лікарню Паоло Рангсіт у Таїланді, де, за словами організації, «медичні фахівці надають їй допомогу» і заявляють, «що в неї немає жодних травм, які загрожують життю; тим не менш, вони продовжують проводити обстеження, щоб гарантувати її повне одужання».

Фінал конкурсу Габріель Генрі пропустила.

Дівчина — офтальмолог і засновниця благодійної організації See Me Foundation, яка захищає інтереси слабозорих людей на Ямайці.

Нагадаємо, що також під час конкурсу впала ще одна дівчина — представниця Великої Британії 36-річна Даніель Латімер, але її падіння було навмисним і являлось частиною шоу.