Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Консервація за сімейним рецептом: Памела Андерсон випустила мариновані огірки

Акторка здивувала своїх шанувальників незвичайною консервацією.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Памела Андерсон

Памела Андерсон

58-річна американська акторка і модель Памела Андерсон останніми роками зосередилася на більш відокремленому й усвідомленому житті та захопилася садівництвом і городництвом. Вона переїхала до рідного дому своєї бабусі в невеличкому містечку Лейдісміт, Канада, з власною ділянкою землі, на якій вона розбила екологічний город і вирощує овочі, зелень і квіти.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Однак акторка пішла ще далі і запустила обмежену серію консервованих огірків під назвою Pamela’s Pickles.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Огірки за рецептом Памели Андерсон

Огірки за рецептом Памели Андерсон

У банках — хрусткі солоні огірки, приправлені кропом і пелюстками троянд. Рецепт маринаду для цієї серії консервації Памела взяла зі своєї кулінарної книжки, яку вона написала на основі сімейних рецептів — щороку в її сім’ї раніше готували варення, гірчицю і маринади.

Огірки за рецептом Памели Андерсон

Огірки за рецептом Памели Андерсон

Огірки за рецептом Памели Андерсон

Огірки за рецептом Памели Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Ціна однієї банки маринованих огірків — 38 доларів. Усі виручені гроші Андерсон передасть у Каліфорнійський центр дикої природи.

Огірки за рецептом Памели Андерсон

Огірки за рецептом Памели Андерсон

Раніше, нагадаємо, Памела Андерсон і Ліам Нісон показали спільні фото після чуток про їхній роман.

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

