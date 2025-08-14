- Дата публікації
Консервація за сімейним рецептом: Памела Андерсон випустила мариновані огірки
Акторка здивувала своїх шанувальників незвичайною консервацією.
58-річна американська акторка і модель Памела Андерсон останніми роками зосередилася на більш відокремленому й усвідомленому житті та захопилася садівництвом і городництвом. Вона переїхала до рідного дому своєї бабусі в невеличкому містечку Лейдісміт, Канада, з власною ділянкою землі, на якій вона розбила екологічний город і вирощує овочі, зелень і квіти.
Однак акторка пішла ще далі і запустила обмежену серію консервованих огірків під назвою Pamela’s Pickles.
У банках — хрусткі солоні огірки, приправлені кропом і пелюстками троянд. Рецепт маринаду для цієї серії консервації Памела взяла зі своєї кулінарної книжки, яку вона написала на основі сімейних рецептів — щороку в її сім’ї раніше готували варення, гірчицю і маринади.
Ціна однієї банки маринованих огірків — 38 доларів. Усі виручені гроші Андерсон передасть у Каліфорнійський центр дикої природи.
