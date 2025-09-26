Мая Гоук / © Getty Images

Донька голлівудської зірки Уми Турман — 27-річна акторка Мая Гоук — відвідала презентацію нової колекції італійського Модного дому Prada. В межах тижня моди відомий бренд презентував колекцію на сезон весна-літо 2026 у Мілані.

Мая як амбасадорка бренду, а також доволі впливова молода особистість, з’явилася на шоу з ніг до голови вдягнена в речі від Prada. Зокрема, вона поєднала трикотажний коричневий топ з оздобленням з каміння на горловині, а також сірі шорти.

Мая Гоук / © Getty Images

Її вбрання доповнили колготки, гостроносі туфлі та невелика сіра сумка. Макіяж на обличчі акторки та моделі був практично непомітний. Дівчина дуже схожа на свою знамениту маму.

З брендом Prada Мая співпрацює давно, і саме ця, керована Міуччею Прадою компанія створила лаконічне вбрання дівчини на Met Gala.

Мая Гоук на Met Gala / © Associated Press