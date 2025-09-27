Копіює тітку-зірку: племінниця Джулії Робертс змінила імідж і вийшла у світ зі знаменитою родичкою

Емма Робертс / © Associated Press

Акторка Емма Робертс, відома багатьом за серіалом «Американська історія жахів», з’явилася на світському заході в Нью-Йорку — презентації фільму «Після полювання», в якому зіграла її тітка — лауреатка «Оскара» Джулія Робертс.

Емма, яка протягом багатьох років була білявкою, не так давно змінила імідж і перефарбувала волосся в рудий колір, чим стала дуже схожою на свою знамениту тітку. На цей захід вона одягла довгу коричневу сукню вільного фасону, у якої на спідниці були складки.

Емма Робертс / © Associated Press

Лук акторки доповнила сумка креативного дизайну з короткою пухнастою ручкою від Khaite, кілька прикрас, а також яскравий макіяж.

Джулія Робертс також відвідала прем’єру, але одягла сірий стриманий костюм від Vivienne Westwood з колекції осінь-зима 2025 з жакетом і довгою спідницею в принт.

Джулія Робертс / © Associated Press

Батько Емми — актор Ерік Робертс, брат Джулії. У дитинстві Емма проводила багато часу на зніманнях фільмів своєї тітки, і саме ці події викликали у неї бажання теж стати акторкою.