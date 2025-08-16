Копітка робота: костюмери "І просто так..." показали, як підбирали вбрання для Сари Джессіки Паркер

Сара Джессіка Паркер

Американський серіал "І просто так..." вийшов 9 грудня 2021 року на HBO Max і став продовженням культового серіалу "Секс і місто". Він виходив упродовж трьох сезонів, але влітку 2025-го оголосили про його закриття. У цьому проєкті головна акторка Сара Джессіка Паркер продемонструвала безліч різних образів, які поєднували в собі речі з нових колекцій, а також вінтажні знахідки й навіть вбрання з минулих сезонів, що виходили в 1990-2000 роках.

Підготовка до підбору вбрання для героїні була кропіткою і тривалою, адже команда костюмерів не лише мала підібрати й підігнати їх для Паркер, а й також проводили багато примірок, на яких акторка безпосередньо сама дивилася, що їй найбільше пасує. На сторінці And Just Like That... Costumes костюмери серіалу Моллі Роджерс та Денні Сантьяго показали, як Паркер приміряла різні варіанти жакетів, сумок, накидок і прикрас до блакитної сукні від Vivienne Westwood.

Сукня, яку обрала Паркер для серіалу, особлива. Річ у тім, що це вбрання "Попелюшка" з колекції весна-літо 2011 року, придбане на минулорічному аукціоні особистого архіву покійного дизайнери. Цей рідкісний виріб поєднує в собі два класичні образи Керрі: любов до Вествуд і роль сучасної Попелюшки.

Сукня була продана на аукціоні за 25 200 фунтів стерлінгів (це близько 34 158 доларів).

Christies

У результаті примірок акторка обрала варіант з бежевою накидкою, а образ вона доповнила туфлями від Aquazzura зі стразами і синьою сумкою від Venetia Studium.

Саме в цій сукні Вів'єн вийшла на сцену наприкінці показу 2011 року.

Вів'єнн Вествуд 2011 року наприкінці показу колекції осінь-зима 2011-2012 у Парижі / © Associated Press

У серіалі Паркер у цьому вбранні мала неперевершений вигляд. Образ також доповнила об'ємна зачіска з легкими хвилями.

Сара Джессіка Паркер під час знімань серіалу "І просто так..." / © Getty Images

