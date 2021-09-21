Копія батька: 23-річний син Віла Сміта помічений на модній тусовці

З'явився на заході він в костюмі незвичайного крою.

Джейден Сміт попри свій юний вік вже встиг знятися в таких культових картинах як "У гонитві за щастям", "День, коли Земля зупинилася" і "Карате-пацан", а також випустити кілька музичних реп-альбомів. Молода людина веде активне світське життя і часто стає гостем різноманітних світських вечірок.

Наприклад, вчора, 20 вересня, артист відвідав в Лондоні вечірку організовану британським Vogue і Tiffany & Co., яка відбувалася в готелі The Londoner. Для своєї появи Джейден вибрав костюм графітового кольору з білим малюнком, черевики, білу сорочку і чорну широку краватку. На шиї у Сміта било намисто з підвісками, а ось в руці він тримав сумці-хобо.

Джейден Сміт / Getty Images

Також на цьому заході була помічена і головна редакторка американського журналу Vogue Анна Вінтур.

Анна Вінтур / Getty Images

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