Копія батька: позашлюбний син Арнольда Шварценеггера з'явився на прем'єрі бойовика

На червоній доріжці він з'явився в лаконічній білій сорочці з короткими рукавами, чорних штанях та кедах, також на ньому було кілька прикрас: золотий перстень, браслет на зап'ясті та золотий ланцюжок на шиї.

Джозеф Баена / Фото: Associated Press

Джозеф — позашлюбний син актора Арнольда Шварценеггера та Мілдред Патрісії Баена, яка в роки появи хлопця на світ працювала в будинку знаменитостей економкою. Сумарно Мілдред пропрацювала у сім'ї 20 років та вийшла на пенсію у січні 2011 року. Коли вона завагітніла, то не зізналася, що її дитина від інтрижки із начальником. Таємниця відкрилася лише тоді, коли Джозеф став підростати і бути дуже схожим на свого зіркового батька.

Абсурд ситуації в тому, що в період, коли Баена завагітніла, також вагітною була дружина Шварценеггера – Марія Шрайвер. Для подружжя це була вже четверта спільна дитина. Діти дружини та домробітниці народилися різницею всього за кілька днів.

Джозеф Баена / Фото: Associated Press

За словами Арнольда, він не знав, що Джозеф його син упродовж близько восьми років після народження хлопчика 1997 року. Також не знав про біологічного батька й сам Баена, за його спогадами, він був шокований, коли 2011 року в пресі почали говорити, що його батьком є голлівудська ікона. Почув він уперше це у 13 років, коли був у школі на п'ятому уроці.

Арнольд Шварценеггер, 1996 рік / Фото: Associated Press

Однак, коли таємниця була розкрита, Шварценеггер взяв на себе повну фінансову відповідальність за дитину і купив йому з матір'ю будинок. Зараз Арні та Джо чудово спілкуються, багато проводять часу разом, займаються у залі та катаються іноді на велосипедах. Джозеф хоч і не носить прізвище свого батька, але з усіх дітей Шварценеггера найбільше на нього схожий і явно є головним фанатом "залізного Арні", оскільки у нього така ж зачіска як у батька в молодості, він захоплюється бодібілдінгом і навіть знявся у ролі Термінатора.

Що стосується особистого життя, то Джозеф закінчив Університет Пеппердін в Малібу, де отримав ступінь бакалавра ділового адміністрування. Зараз працює в агентстві з нерухомості ARIA properties, займається бодібілдингом, плаванням, трохи знімається у серіалах та для обкладинок журналів.

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