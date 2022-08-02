Копія батька: позашлюбний син Арнольда Шварценеггера з'явився на прем'єрі бойовика

24-річний син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена відвідав прем'єру бойовика "Швидкісний поїзд", яка відбулася в Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці він з'явився в лаконічній білій сорочці з короткими рукавами, чорних штанях та кедах, також на ньому було кілька прикрас: золотий перстень, браслет на зап'ясті та золотий ланцюжок на шиї.
Джозеф — позашлюбний син актора Арнольда Шварценеггера та Мілдред Патрісії Баена, яка в роки появи хлопця на світ працювала в будинку знаменитостей економкою. Сумарно Мілдред пропрацювала у сім'ї 20 років та вийшла на пенсію у січні 2011 року. Коли вона завагітніла, то не зізналася, що її дитина від інтрижки із начальником. Таємниця відкрилася лише тоді, коли Джозеф став підростати і бути дуже схожим на свого зіркового батька.
Абсурд ситуації в тому, що в період, коли Баена завагітніла, також вагітною була дружина Шварценеггера – Марія Шрайвер. Для подружжя це була вже четверта спільна дитина. Діти дружини та домробітниці народилися різницею всього за кілька днів.
За словами Арнольда, він не знав, що Джозеф його син упродовж близько восьми років після народження хлопчика 1997 року. Також не знав про біологічного батька й сам Баена, за його спогадами, він був шокований, коли 2011 року в пресі почали говорити, що його батьком є голлівудська ікона. Почув він уперше це у 13 років, коли був у школі на п'ятому уроці.
Однак, коли таємниця була розкрита, Шварценеггер взяв на себе повну фінансову відповідальність за дитину і купив йому з матір'ю будинок. Зараз Арні та Джо чудово спілкуються, багато проводять часу разом, займаються у залі та катаються іноді на велосипедах. Джозеф хоч і не носить прізвище свого батька, але з усіх дітей Шварценеггера найбільше на нього схожий і явно є головним фанатом "залізного Арні", оскільки у нього така ж зачіска як у батька в молодості, він захоплюється бодібілдінгом і навіть знявся у ролі Термінатора.
Що стосується особистого життя, то Джозеф закінчив Університет Пеппердін в Малібу, де отримав ступінь бакалавра ділового адміністрування. Зараз працює в агентстві з нерухомості ARIA properties, займається бодібілдингом, плаванням, трохи знімається у серіалах та для обкладинок журналів.
Читайте також:
- І навіть пенсію розділять: колишня дружина Шварценеггера отримає половину всього його статку
- "Залізний Арні" носитиме вишиванку: уродженець Бучі подарував Шварценеггеру сорочку від українського бренду
- Арнольд Шварценеггер записав звернення до росіян, у якому розповів правду про війну в Україні
- Оце образ: Арнольд Шварценеггер у яскравій сорочці та крокодилових туфлях сходив на популярне шоу
- На прогулянці з сином: колишня дружина Арнольда Шварценеггера під прицілом папараці