Копіює Памелу: Міллі Боббі Браун з'явилася в ефектній 20-річній сукні

21-річна зірка популярного серіалу "Дивні дива" — Міллі Боббі Браун — опублікувала в Instagram фото в сукні, яка є її ровесницею.

Дівчина позувала у сукні золотого кольору від Versace, яка була розроблена Донателлою Версаче для колекції весна-літо 2005. Вона мала кишені, великі золоті ґудзики, а також пояс із логотипом бренду.

Міллі Боббі Браун / фото: instagram.com/milliebobbybrown

Міллі доповнила свій ефектний образ золотими прикрасами, високою зачіскою, а також розстебнула кілька верхніх ґудзиків, щоб підкреслити декольте.

Міллі Боббі Браун / фото: instagram.com/milliebobbybrown

Таку саму сукню 20 років тому носила інша акторка — Памела Андерсон. У цьому вбранні вона з'явилася на вечірці у Лондоні 2005 року.

Памела Андерсон, 2005 рік / Фото: Getty Images

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