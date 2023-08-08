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Корисна порада: переможниця "Холостяка-12" у купальнику продемонструвала 5 варіантів поз для гарних фото

Корисна порада: переможниця "Холостяка-12" у купальнику продемонструвала 5 варіантів поз для гарних фото

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1341
Час на прочитання
1 хв
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Корисна порада: переможниця "Холостяка-12" у купальнику продемонструвала 5 варіантів поз для гарних фото

Катерина Лозовицька/Instagram

Катерина Лозовицька показала, як позувати, щоб вийшли красиві знімки.

Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram корисне відео для дівчат. На ньому модель продемонструвала 5 простих поз, які можна повторити під час імпровізованої фотосесії на відпочинку.

На відео Катерина постала у красивому блакитному купальнику із металевою фурнітурою, білих ляпанцях і окулярах у білій оправі. Позувала вона на тлі моря.

Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram
Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram
Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram
Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram
Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram

Дівчина не лише показала варіанти поз, а й похизувалася стрункою підтягнутою фігурою. Вона має сексуальний вигляд.

Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька продемонструвала фігуру у темно-криричневому купальнику.

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Дата публікації
Перегляди
1341
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