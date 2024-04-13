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Король анімалістичного принта: згадуємо найефектніші образи зірок у вбраннях від Роберто Каваллі

Король анімалістичного принта: згадуємо найефектніші образи зірок у вбраннях від Роберто Каваллі

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Він волів, щоб його називали не "дизайнером", а "художником моди".

12 квітня пішов із життя італійський модельєр Роберто Каваллі, якому було 83 роки. Смерть цієї легендарної особистості настала через рік після того, як він став батьком шостої дитини від своєї партнерки — моделі Сандри Бергман — колишньої зірки Playboy, яка була на 45 років молодшою.

Каваллі створив свою компанію у 1970-х роках і за багаторічну кар'єру встиг стати провідною фігурою у світі моди та відіграти значну роль у просуванні італійських вбрань і аксесуарів. Його одяг носили такі зірки, як Бріджіт Бардо, Софі Лорен, Кім Кардашян та Дженніфер Лопес.

Сміливо також можна сказати, що саме Каваллі став королем анімалістичного принта, оскільки він став відмінною рисою бренду. Носити такі сукні наважуються не всі, оскільки вони сміливі, сексуальні та часто зухвалі.

Нижче ми зібрали фото знаменитостей, які з'явилися на світських заходах у розкішному вбранні, створеному легендарним брендом.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press
Медісон Бір / © Associated Press
Медісон Бір / Фото: Associated Press
Єва Лонгорія / © Associated Press
Єва Лонгорія / Фото: Associated Press
Лідія Херст / © Associated Press
Лідія Херст / Фото: Associated Press
Айшварія Рай / © Associated Press
Айшварія Рай / Фото: Associated Press
Діді-Стон / © Associated Press
Діді-Стон / Фото: Associated Press
Адріана Ліма / © Associated Press
Адріана Ліма / Фото: Associated Press
Еддісон Рей / © Associated Press
Еддісон Рей / Фото: Associated Press
Вікторія Бекхем / © Associated Press
Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press
Летиція Каста та Роберто Каваллі / © Associated Press
Летиція Каста та Роберто Каваллі / Фото: Associated Press

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