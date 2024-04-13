Король анімалістичного принта: згадуємо найефектніші образи зірок у вбраннях від Роберто Каваллі

Він волів, щоб його називали не "дизайнером", а "художником моди".

12 квітня пішов із життя італійський модельєр Роберто Каваллі, якому було 83 роки. Смерть цієї легендарної особистості настала через рік після того, як він став батьком шостої дитини від своєї партнерки — моделі Сандри Бергман — колишньої зірки Playboy, яка була на 45 років молодшою.

Каваллі створив свою компанію у 1970-х роках і за багаторічну кар'єру встиг стати провідною фігурою у світі моди та відіграти значну роль у просуванні італійських вбрань і аксесуарів. Його одяг носили такі зірки, як Бріджіт Бардо, Софі Лорен, Кім Кардашян та Дженніфер Лопес.

Сміливо також можна сказати, що саме Каваллі став королем анімалістичного принта, оскільки він став відмінною рисою бренду. Носити такі сукні наважуються не всі, оскільки вони сміливі, сексуальні та часто зухвалі.

Нижче ми зібрали фото знаменитостей, які з'явилися на світських заходах у розкішному вбранні, створеному легендарним брендом.

Зендея / Фото: Associated Press

Медісон Бір / Фото: Associated Press

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Лідія Херст / Фото: Associated Press

Айшварія Рай / Фото: Associated Press

Діді-Стон / Фото: Associated Press

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Еддісон Рей / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Летиція Каста та Роберто Каваллі / Фото: Associated Press

Читайте також: