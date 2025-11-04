- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 171
- Час на прочитання
- 1 хв
Король Чарльз посвятив Девіда Бекхема в лицарі
У вівторок, 4 листопада, 50-річний легендарний британський футболіст Девід Бекхем був посвячений у лицарі за «заслуги у спорті та благодійності» на церемонії у Віндзорському замку.
Церемонію, що проводиться з ініціативи короля Чарльза, покликана відзначити видатний внесок у розвиток суспільства.
Тепер до колишнього спортсмена звертатимуться як до сера Девіда Бекхема, а його дружина Вікторія буде тепер леді Бекхем.
Девід мав елегантний вигляд в зшитому на замовлення костюмі, а поряд з ним була Вікторія та його батьки, Тед і Сандра Бекхеми. Сім’я після офіційної частини позувала разом для фото і Девід просто сяяв, демонструючи свій орден фотографам.
Вікторія на особливий захід одягла елегантну сукню темно-синього кольору від свого бренду, яка привертала увагу завдяки оригінальним рукавам-флтерам і складкам. Образ новоспечена леді доповнила капелюшком з вуаллю та класичними туфлями.