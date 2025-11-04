ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
171
1 хв

Король Чарльз посвятив Девіда Бекхема в лицарі

У вівторок, 4 листопада, 50-річний легендарний британський футболіст Девід Бекхем був посвячений у лицарі за «заслуги у спорті та благодійності» на церемонії у Віндзорському замку.

Юлія Каранковська
Девід та Вікторія Бекхеми

Девід та Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Церемонію, що проводиться з ініціативи короля Чарльза, покликана відзначити видатний внесок у розвиток суспільства.

Тепер до колишнього спортсмена звертатимуться як до сера Девіда Бекхема, а його дружина Вікторія буде тепер леді Бекхем.

Девід і Вікторія Бекхем / © Associated Press

Девід мав елегантний вигляд в зшитому на замовлення костюмі, а поряд з ним була Вікторія та його батьки, Тед і Сандра Бекхеми. Сім’я після офіційної частини позувала разом для фото і Девід просто сяяв, демонструючи свій орден фотографам.

Девід і Вікторія Бекхем, а також його батьки — Тед і Сандра Бекхем / © Associated Press

Вікторія на особливий захід одягла елегантну сукню темно-синього кольору від свого бренду, яка привертала увагу завдяки оригінальним рукавам-флтерам і складкам. Образ новоспечена леді доповнила капелюшком з вуаллю та класичними туфлями.

Девід і Вікторія Бекхем, а також його батьки — Тед і Сандра Бекхем / © Associated Press

