"Королева британської моди" та "мати панку": згадуємо епатажні й розкішні роботи Вів'єн Вествуд

Ця жінка запам'яталася дуже яскравими роботами та показами, тому пропонуємо згадати деякі з них.
29 грудня у віці 81 року померла британська дизайнерка Вів'єн Вествуд. Вона - одна з найнезвичніших та найпровокаційніших дизайнерок Британії, яка використала моду, щоб показати світові свої погляди на політику та кліматичні проблеми. Багато показів і речей дизайнерки стали культовими, також миттєво впізнається її фірмове драпування, присутнє майже у всіх колекціях.
Відомо, що дизайнерка померла вдома, в оточенні своїх близьких. Причини смерті не розкриваються. Після її смерті рідні опублікували в соцмережах дизайнерки заяву, а також виставили некролог у вітрині її знаменитого магазину в Лондоні з цитатою.
"Духовна система. Сьогодні ніколи не було такої потреби в Дао, як зараз. Дао дає вам відчуття, що ви належите космосу, і надає мету вашого життя; це дає вам таке відчуття ідентичності та сили, щоб знати, що ви живете тим життям, яким можете жити і, отже, повинні жити: повністю використовуйте свій характер і повністю використовуйте своє життя на землі" - Вів'єн Вествуд.
Усвідомлення того, що ця легендарна жінка пішла з життя, засмучує, але все ж таки вона залишила по собі величезну спадщину, яка, безсумнівно, продовжуватиме надихати нові покоління. Нижче ми зібрали кілька знімків знаменитостей, які носять вбрання Вествуд на подіумах та заходах.
Модель представляє вбрання Вів'єн Вествуд під час показу колекції прет-а-порте весна-літо 2010 в Парижі, 2 жовтня 2009 року.
Дві моделі в спідній білизні і рушниках з логотипом Vivienne Westwood, показ прет-а-порте весна-літо 1991 в Парижі, 1990 рік.
Британська модель Сара Стокбрідж йде подіумом з дитиною на руках на показі Vivienne Westwood прет-а-порте весна-літо 1991 в Парижі, вересень 1990 року.
Памела Андерсон йде підіумом на показі Vivienne Westwood прет-а-порте осінь-зима 2009 під час Тижня моди в Парижі, 6 березня 2009 року. В акторки зв'язані руки.
Модель Карла Бруні йде подіумом на показі Vivienne Westwood у Парижі, 1994 рік.
Кім Кардашян на Met Gala в Метрополітен-музеї, Нью-Йорк, 1 травня 2017 року.
Модель йде подіумом на показі Vivienne Westwood під час показу чоловічих колекцій на London Fashion Week.
Супермодель Лінда Євангеліста на весняному показі Vivienne Westwood 1995 року в Парижі.
Лінда Євангеліста на показі Vivienne Westwood осінь-зима 1995 в Парижі.
Наомі Кемпбелл на показі Vivienne Westwood осінь-зима 1994 року в Парижі.
Ліндсі Віксон йде підіумом під час показу жіночої колекції Vivienne Westwood осінь-зима 2022-2023 в межах Тижня моди в Парижі, 5 березня 2022 року.
Сальма Гайєк на церемонії вручення премії GQ Men Of The Year Awards 2022 у Mandarin Oriental Hyde Park 16 листопада 2022 року в Лондоні.
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