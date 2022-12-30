"Королева британської моди" та "мати панку": згадуємо епатажні й розкішні роботи Вів'єн Вествуд

Ця жінка запам'яталася дуже яскравими роботами та показами, тому пропонуємо згадати деякі з них.

29 грудня у віці 81 року померла британська дизайнерка Вів'єн Вествуд. Вона - одна з найнезвичніших та найпровокаційніших дизайнерок Британії, яка використала моду, щоб показати світові свої погляди на політику та кліматичні проблеми. Багато показів і речей дизайнерки стали культовими, також миттєво впізнається її фірмове драпування, присутнє майже у всіх колекціях.

Відомо, що дизайнерка померла вдома, в оточенні своїх близьких. Причини смерті не розкриваються. Після її смерті рідні опублікували в соцмережах дизайнерки заяву, а також виставили некролог у вітрині її знаменитого магазину в Лондоні з цитатою.

"Духовна система. Сьогодні ніколи не було такої потреби в Дао, як зараз. Дао дає вам відчуття, що ви належите космосу, і надає мету вашого життя; це дає вам таке відчуття ідентичності та сили, щоб знати, що ви живете тим життям, яким можете жити і, отже, повинні жити: повністю використовуйте свій характер і повністю використовуйте своє життя на землі" - Вів'єн Вествуд.

Фото: Getty Images

Усвідомлення того, що ця легендарна жінка пішла з життя, засмучує, але все ж таки вона залишила по собі величезну спадщину, яка, безсумнівно, продовжуватиме надихати нові покоління. Нижче ми зібрали кілька знімків знаменитостей, які носять вбрання Вествуд на подіумах та заходах.

Фото: Getty Images

Модель представляє вбрання Вів'єн Вествуд під час показу колекції прет-а-порте весна-літо 2010 в Парижі, 2 жовтня 2009 року.

Фото: Getty Images

Дві моделі в спідній білизні і рушниках з логотипом Vivienne Westwood, показ прет-а-порте весна-літо 1991 в Парижі, 1990 рік.

Фото: Getty Images

Британська модель Сара Стокбрідж йде подіумом з дитиною на руках на показі Vivienne Westwood прет-а-порте весна-літо 1991 в Парижі, вересень 1990 року.

Фото: Getty Images

Памела Андерсон йде підіумом на показі Vivienne Westwood прет-а-порте осінь-зима 2009 під час Тижня моди в Парижі, 6 березня 2009 року. В акторки зв'язані руки.

Фото: Getty Images

Модель Карла Бруні йде подіумом на показі Vivienne Westwood у Парижі, 1994 рік.

Фото: Getty Images

Кім Кардашян на Met Gala в Метрополітен-музеї, Нью-Йорк, 1 травня 2017 року.

Фото: Getty Images

Модель йде подіумом на показі Vivienne Westwood під час показу чоловічих колекцій на London Fashion Week.

Фото: Getty Images

Супермодель Лінда Євангеліста на весняному показі Vivienne Westwood 1995 року в Парижі.

Фото: Getty Images

Лінда Євангеліста на показі Vivienne Westwood осінь-зима 1995 в Парижі.

Фото: Getty Images

Наомі Кемпбелл на показі Vivienne Westwood осінь-зима 1994 року в Парижі.

Фото: Getty Images

Ліндсі Віксон йде підіумом під час показу жіночої колекції Vivienne Westwood осінь-зима 2022-2023 в межах Тижня моди в Парижі, 5 березня 2022 року.

Фото: Associated Press

Сальма Гайєк на церемонії вручення премії GQ Men Of The Year Awards 2022 у Mandarin Oriental Hyde Park 16 листопада 2022 року в Лондоні.

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