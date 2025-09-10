- Дата публікації
Королева Данії Мері позичила дизайнерську блузку з гардероба своєї 14-річної дочки
Не тільки доньки «крадуть» речі з маминого гардероба, але іноді й мами так роблять.
Схоже, що королева Данії Мері та її доньки абсолютно вільно користуються гардеробами одна одної, адже цього тижня Її Величність з’явилася в оригінальній блузі від австралійського люксового бренду Zimmermann. Блуза мала пишні рукави, комір-стійку та блискучі ґудзики, а поєднала королева її з чорною спідницею міді та туфлями з відкритою п’ятою від бренду Malone Souliers.
Раніше в цій же блузі помітили молодшу дочку Мері — 14-річну принцесу Жозефіну. Дівчинка з’явилася у виробі від Zimmermann у травні цього року на заході на честь дня народження свого батька, короля Фредеріка. Тоді Жозефіна доповнила блузу кремовими штанами з високою талією і золотими сережками-кільцями.
Раніше юна принцеса теж неодноразово вбиралася у речі своєї мами, наприклад, у квітні вона одягла чорну сукню з квітковим принтом від бренду Dolce and Gabbana, яку її мама Мері придбала ще 2014 року і одягала на офіційні заходи.