Шоу-бізнес
183
1 хв

Королева Данії Мері позичила дизайнерську блузку з гардероба своєї 14-річної дочки

Не тільки доньки «крадуть» речі з маминого гардероба, але іноді й мами так роблять.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Данії Мері

Королева Данії Мері / © Getty Images

Схоже, що королева Данії Мері та її доньки абсолютно вільно користуються гардеробами одна одної, адже цього тижня Її Величність з’явилася в оригінальній блузі від австралійського люксового бренду Zimmermann. Блуза мала пишні рукави, комір-стійку та блискучі ґудзики, а поєднала королева її з чорною спідницею міді та туфлями з відкритою п’ятою від бренду Malone Souliers.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Раніше в цій же блузі помітили молодшу дочку Мері — 14-річну принцесу Жозефіну. Дівчинка з’явилася у виробі від Zimmermann у травні цього року на заході на честь дня народження свого батька, короля Фредеріка. Тоді Жозефіна доповнила блузу кремовими штанами з високою талією і золотими сережками-кільцями.

Принцеса Жозефіна та її мама королева Мері / © Getty Images

Принцеса Жозефіна та її мама королева Мері / © Getty Images

Раніше юна принцеса теж неодноразово вбиралася у речі своєї мами, наприклад, у квітні вона одягла чорну сукню з квітковим принтом від бренду Dolce and Gabbana, яку її мама Мері придбала ще 2014 року і одягала на офіційні заходи.

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з королевою Маргрете II / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з королевою Маргрете II / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та її син принц Крістіан / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та її син принц Крістіан / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

183
