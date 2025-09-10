Королева Данії Мері позичила дизайнерську блузку з гардероба своєї 14-річної дочки

Королева Данії Мері / © Getty Images

Схоже, що королева Данії Мері та її доньки абсолютно вільно користуються гардеробами одна одної, адже цього тижня Її Величність з’явилася в оригінальній блузі від австралійського люксового бренду Zimmermann. Блуза мала пишні рукави, комір-стійку та блискучі ґудзики, а поєднала королева її з чорною спідницею міді та туфлями з відкритою п’ятою від бренду Malone Souliers.

Королева Мері / © Getty Images

Раніше в цій же блузі помітили молодшу дочку Мері — 14-річну принцесу Жозефіну. Дівчинка з’явилася у виробі від Zimmermann у травні цього року на заході на честь дня народження свого батька, короля Фредеріка. Тоді Жозефіна доповнила блузу кремовими штанами з високою талією і золотими сережками-кільцями.

Принцеса Жозефіна та її мама королева Мері / © Getty Images

Раніше юна принцеса теж неодноразово вбиралася у речі своєї мами, наприклад, у квітні вона одягла чорну сукню з квітковим принтом від бренду Dolce and Gabbana, яку її мама Мері придбала ще 2014 року і одягала на офіційні заходи.

