Королева епатажу: 5 найдивніших образів, які модель Джулія Фокс одягала цього тижня

Пропонуємо подивитись ще раз, що носила зірка нью-йоркського стритстайлу.
Модель та акторка Джулія Фокс, яка прославилася завдяки короткому роману з репером Каньє Вестом, не перестає нас дивувати своїми епатажними образами, які обирає для фотосесій та вечірок.
Однак у Нью-Йорку пройшов Тиждень моди, де Фокс з'являвся на публіці дуже часто, брала участь у модних шоу різних брендів.
Також речі від багатьох молодих нью-йоркських дизайнерів Джулія одягала і для своїх стритстайл образів. П'ять "найшаленіших" луків моделі ми зібрали нижче.
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