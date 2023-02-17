Королева епатажу: 5 найдивніших образів, які модель Джулія Фокс одягала цього тижня

Пропонуємо подивитись ще раз, що носила зірка нью-йоркського стритстайлу.

Модель та акторка Джулія Фокс, яка прославилася завдяки короткому роману з репером Каньє Вестом, не перестає нас дивувати своїми епатажними образами, які обирає для фотосесій та вечірок.

Однак у Нью-Йорку пройшов Тиждень моди, де Фокс з'являвся на публіці дуже часто, брала участь у модних шоу різних брендів.

Також речі від багатьох молодих нью-йоркських дизайнерів Джулія одягала і для своїх стритстайл образів. П'ять "найшаленіших" луків моделі ми зібрали нижче.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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