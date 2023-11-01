Королева Геловіна: "божевільні" та яскраві костюми супермоделі Гайді Клум

Німецьку супермодель Гайді Клум часто називають королевою Геловіна, оскільки вже понад 20 років вона організовує грандіозні вечірки на честь цього свята.

У кого тільки Гайді не перевтілювалася, адже вже побувала в образі ефектної Джесіки Реббіт, старої бабусі з варикозним розширенням вен і навіть величезного черв'яка. Через таку любов до Геловіна і перевдягання в різні костюми супермодель щороку змушує нас з нетерпінням очікувати її нового костюму більше, ніж будь-якої іншої знаменитості.

Тому пропонуємо згадати всі найбожевільніші, найсміливіші та найяскравіші образ Клум, які вона показувала.

2023 рік

Цього року супермодель вбралася павичем, а її чоловік Том Кауліц - величезним яйцем.

Гайди Клум / Фото: Associated Press

Гайди Клум і Том Кауліц / Фото: Associated Press

2022 рік

Гайді вбралася величезним черв'яком, а її чоловік Том Кауліц — рибалкою без ока. Образ пари був моторошним, а сама Клум відіграла свій образ на всі сто відсотків, адже навіть не вийшла на червону доріжку, а буквально виповзла.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Гайді Клум / Фото: Associated Press

2019 року

Тоді Гайді продемонструвала один зі своїх найскладніших костюмів, адже була в образі інопланетянки, над якою ставили експерименти. Чоловік супермоделі вбрався астронавтом.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Гайді Клум / Фото: Associated Press

2018 рік

Гайді прибула на свою щорічну вечірку на честь Геловіна в образі Фіони зі "Шрека". Схожість була приголомшливою.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Том був в образі самого Шрека, прибули вони в кареті і з ними був візочок із малюком.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

2017 рік

Тоді Клум з'явилася в образі Майкла Джексона з його кліпу "Трилер".

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Клум була в образі перевертня. Деталізація гриму вражає.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

2016 рік

Того разу зірка більше здивувала ідеєю своєї появи, оскільки вийшла на червону доріжку з п'ятьма своїми клонами.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Вони всі були однаково одягнені й позували разом.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

2015 рік

Клум перетворилася на мультяшку Джесіку Реббіт з детективних нуар-романів про кролика Роджера.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Цього разу вона знову була невпізнана.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

2014

Супермодель перетворилася на гігантського метелика. Вона була в райдужному костюмі, з крилами, гримом на тілі.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Гайді Клум / Фото: Associated Press

2013 рік

Образ багатої бабусі з палицею — один із найнезвичайніших у колекції Гайді.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Зморшки, сивина та пігментні плями на її тілі мали дуже реалістичний вигляд.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

2012 рік

Модель була в костюмі Клеопатри.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Окрім розкішної сукні та накидки, також усе її обличчя було обклеєне стразами.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

2011 рік

Гайді Клум та її тодішній чоловік — співак Сіл — одягнулися мавпами.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Тіла пари покривало хутро, а обличчя — реалістичний грим.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

2010 рік

Зірка перевдяглася трансформером. Все її тіло було вкрите фіолетовими блискітками.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Також Гайді зробила себе дуже високою за допомогою спеціального взуття. Її зріст був понад два метри.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

2009 рік

Гайді в образі величезного ворона з жахливим великим дзьобом.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Гайді Клум / Фото: Associated Press

2008 рік

Модель і телеведуча була одягнена, як індуїстська богиня Калі. Зазвичай ця жінка зображується з блакитною шкірою, довгим волоссям і чотирма руками, але Клум вирішила зробити у своєму костюмі шість рук.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Гайді Клум / Фото: Associated Press

2007 рік

Зірка в костюмі чорної кішки.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Шарму образу додавав макіяж, ікла та великі вуха.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

2005 рік

Супермодель вбралася вампіркою з довгими іклами та величезною перукою.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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