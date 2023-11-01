Королева Геловіна: "божевільні" та яскраві костюми супермоделі Гайді Клум

Німецьку супермодель Гайді Клум часто називають королевою Геловіна, оскільки вже понад 20 років вона організовує грандіозні вечірки на честь цього свята.
У кого тільки Гайді не перевтілювалася, адже вже побувала в образі ефектної Джесіки Реббіт, старої бабусі з варикозним розширенням вен і навіть величезного черв'яка. Через таку любов до Геловіна і перевдягання в різні костюми супермодель щороку змушує нас з нетерпінням очікувати її нового костюму більше, ніж будь-якої іншої знаменитості.
Тому пропонуємо згадати всі найбожевільніші, найсміливіші та найяскравіші образ Клум, які вона показувала.
2023 рік
Цього року супермодель вбралася павичем, а її чоловік Том Кауліц - величезним яйцем.
2022 рік
Гайді вбралася величезним черв'яком, а її чоловік Том Кауліц — рибалкою без ока. Образ пари був моторошним, а сама Клум відіграла свій образ на всі сто відсотків, адже навіть не вийшла на червону доріжку, а буквально виповзла.
2019 року
Тоді Гайді продемонструвала один зі своїх найскладніших костюмів, адже була в образі інопланетянки, над якою ставили експерименти. Чоловік супермоделі вбрався астронавтом.
2018 рік
Гайді прибула на свою щорічну вечірку на честь Геловіна в образі Фіони зі "Шрека". Схожість була приголомшливою.
Том був в образі самого Шрека, прибули вони в кареті і з ними був візочок із малюком.
2017 рік
Тоді Клум з'явилася в образі Майкла Джексона з його кліпу "Трилер".
Клум була в образі перевертня. Деталізація гриму вражає.
2016 рік
Того разу зірка більше здивувала ідеєю своєї появи, оскільки вийшла на червону доріжку з п'ятьма своїми клонами.
Вони всі були однаково одягнені й позували разом.
2015 рік
Клум перетворилася на мультяшку Джесіку Реббіт з детективних нуар-романів про кролика Роджера.
Цього разу вона знову була невпізнана.
2014
Супермодель перетворилася на гігантського метелика. Вона була в райдужному костюмі, з крилами, гримом на тілі.
2013 рік
Образ багатої бабусі з палицею — один із найнезвичайніших у колекції Гайді.
Зморшки, сивина та пігментні плями на її тілі мали дуже реалістичний вигляд.
2012 рік
Модель була в костюмі Клеопатри.
Окрім розкішної сукні та накидки, також усе її обличчя було обклеєне стразами.
2011 рік
Гайді Клум та її тодішній чоловік — співак Сіл — одягнулися мавпами.
Тіла пари покривало хутро, а обличчя — реалістичний грим.
2010 рік
Зірка перевдяглася трансформером. Все її тіло було вкрите фіолетовими блискітками.
Також Гайді зробила себе дуже високою за допомогою спеціального взуття. Її зріст був понад два метри.
2009 рік
Гайді в образі величезного ворона з жахливим великим дзьобом.
2008 рік
Модель і телеведуча була одягнена, як індуїстська богиня Калі. Зазвичай ця жінка зображується з блакитною шкірою, довгим волоссям і чотирма руками, але Клум вирішила зробити у своєму костюмі шість рук.
2007 рік
Зірка в костюмі чорної кішки.
Шарму образу додавав макіяж, ікла та великі вуха.
2005 рік
Супермодель вбралася вампіркою з довгими іклами та величезною перукою.
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