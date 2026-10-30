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- Шоу-бізнес
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Королева Геловіну готує сюрприз: Гайді Клум показала фрагменти майбутнього костюма
Зірка вже традиційно готує ефектне перевтілення до наймоторошнішого свята року. Цього разу супермодель випадково показала в одному з відео загадкові малюнки, які можуть бути ескізами її майбутнього костюма.
Щороку наприкінці жовтня супермодель і телеведуча Гайді Клум опиняється у центрі уваги, а все через її несамовиту любов до свята Геловіну. Вона давно здобула неофіційний титул «королеви Геловіну» завдяки своїм неймовірним перевтіленням, які щоразу дивують масштабом і продуманістю. У них Гайді з’являється на власній вечірці, яку проводить у Нью-Йорку.
Зірка не обмежується звичайними костюмами, адже її образи — це справжні витвори гриму, протезування і спецефектів. Для підготовки до деяких перевтілень потрібні години роботи команди професіоналів, а результат часто буває настільки реалістичним, що її складно впізнати. Також розробка й підготовка костюмів триває не один місцяць.
Напередодні свята Клум починає інтригувати шанувальників і показувати фрагменти костюма чи того, як ведеться підготовка. Цей рік не став винятком, і вона також показала кілька фрагментів свого вбрання до свята, зокрема фрагменти з силікону, а також рюкзак для спини.
Проте одна з її останніх публікацій викликала особливий інтерес, адже в короткому відео засвітилися ескізи на стіні, на яких можна було помітити кілька загадкових істот, які, можливо, можуть бути ідеями її цьогорічного костюма.
У коментарях під публікаціями Гайді шанувальники висувають власні припущення щодо того, який у неї буде костюм, і серед них можна помітити такі варінти, як персонажі фільмів «Субстанція», а також «Темний кристал».
Нагадаємо, що серед найвідоміших образів моделі: літня жінка, перевтілення героя фільма «Іншопланетянин», величезний дощовий черв’як і павич. Клум щоразу підходить до свята з неабиякою фантазією, доводячи, що для неї Геловін — не просто привід одягти незвичне вбрання, а можливість влаштувати справжнє шоу. Саме тому її щорічна вечірка є однією з найочікуваніших подій у світі знаменитостей, а шанувальники з нетерпінням гадають, яким образом супермодель здивує цього разу.