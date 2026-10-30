Королева Геловіну готує сюрприз: Гайді Клум показала фрагменти майбутнього костюма

Гайді Клум / © Associated Press

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Щороку наприкінці жовтня супермодель і телеведуча Гайді Клум опиняється у центрі уваги, а все через її несамовиту любов до свята Геловіну. Вона давно здобула неофіційний титул «королеви Геловіну» завдяки своїм неймовірним перевтіленням, які щоразу дивують масштабом і продуманістю. У них Гайді з’являється на власній вечірці, яку проводить у Нью-Йорку.

Зірка не обмежується звичайними костюмами, адже її образи — це справжні витвори гриму, протезування і спецефектів. Для підготовки до деяких перевтілень потрібні години роботи команди професіоналів, а результат часто буває настільки реалістичним, що її складно впізнати. Також розробка й підготовка костюмів триває не один місцяць.

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Гайді Клум показала фрагмент свого костюму / © Instagram Гайді Клум

Напередодні свята Клум починає інтригувати шанувальників і показувати фрагменти костюма чи того, як ведеться підготовка. Цей рік не став винятком, і вона також показала кілька фрагментів свого вбрання до свята, зокрема фрагменти з силікону, а також рюкзак для спини.

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Проте одна з її останніх публікацій викликала особливий інтерес, адже в короткому відео засвітилися ескізи на стіні, на яких можна було помітити кілька загадкових істот, які, можливо, можуть бути ідеями її цьогорічного костюма.

Загадкові ескізи на стіні майстерні, де готується костюм Клум / © Instagram Гайді Клум

Загадкові ескізи на стіні майстерні, де готується костюм Клум / © Instagram Гайді Клум

У коментарях під публікаціями Гайді шанувальники висувають власні припущення щодо того, який у неї буде костюм, і серед них можна помітити такі варінти, як персонажі фільмів «Субстанція», а також «Темний кристал».

Нагадаємо, що серед найвідоміших образів моделі: літня жінка, перевтілення героя фільма «Іншопланетянин», величезний дощовий черв’як і павич. Клум щоразу підходить до свята з неабиякою фантазією, доводячи, що для неї Геловін — не просто привід одягти незвичне вбрання, а можливість влаштувати справжнє шоу. Саме тому її щорічна вечірка є однією з найочікуваніших подій у світі знаменитостей, а шанувальники з нетерпінням гадають, яким образом супермодель здивує цього разу.

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