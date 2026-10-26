Королева Летиція впала на борту рибальського судна: донька Софія поспішила їй на допомогу

Королева Іспанії Летиція / © Getty Images

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Королева Іспанії Летиція разом із родиною вручила нагороду Гільдії рибалок Санта-Ани з міста Льянес. Для цього офіційного заходу королева обрала стильний і лаконіяний образ, який включав бежевий светр та сорочку на ґудзиках, темні джинси і коричневі чоботи.

Королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп був одягнений у рожеву сорочку на ґудзиках, оливкові штани та сірий піджак, доповнивши образ коричневими класичними туфлями. Тим часом принцеса Леонор обрала повністю чорний ансамбль, а інфанта Софія одягнула синій светр і темні джинси.

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Фспанська королівська родина / © Getty Images

Нагороду, яку присуджує Фонд принцеси Астурійської, вручають населеному пункту, селу, селищу, мальовничій місцевості або групі людей в Астурії, які зробили вагомий внесок у захист і збереження природного середовища, історичної, культурної чи мистецької спадщини, розвиток місцевої економіки, реалізацію громадських проєктів або продемонстрували інші видатні приклади солідарності.

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Однак під час заходу стався і невеликий конфуз — королева Летиція послизнулася на палубі рибальського судна і впала. Донька Софія одразу підбігла до матері, щод допомогти і дізнатися чи з нею все гаразд.

Королева Летиція / © Getty Images

Момент падіння потрапив на відео:

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