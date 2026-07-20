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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
1 хв

Королева мінімалізму: Вікторія Бекхем знову одягнула улюблену річ на футбольний матч

Вона продемонструвала своїм образом так звану естетику «тихої розкоші», в якій якісні матеріали, бездоганний крій та позачасовий дизайн важливіші за яскраві логотипи чи швидкоплинні тренди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Багато футбольних фанатів одягли футболки збірних, за які вболівали під час Чемпіонату світу з футболу, але оскільки Англія не пройшла у фінал, Вікторія Бекхем вирішила не обирати ні чій бік під час вирішального турніру. Дизайнерка та колишня учасниця Spice Girls залишилася вірною своєму фірмовому мінімалістичному стилю, обравши класичні речі, які ніколи не виходять з моди.

Вона знову одягла улюблену річ — білу майку, але цього разу незвичайного дизайну — з глибоким вирізом на спині та каплеподібним вирізом на грудях. Поєднала вона її з білими штанами з деніму, які доповнила коричневим ременем.

Вікторія Бекхем з чоловіком і синами / © Getty Images

Вікторія Бекхем з чоловіком і синами / © Getty Images

Також особливого шику її образу додавали золоті прикраси, вишуканий мінімалістичний макіяж і укладання з легкими локонами.

Заради того, щоб відвідати цю подію з родиною Вікторія пропустила весілля своєї подруги і колеги по Spice Girls — Мелані Чисголм. 52-річна британська співачка, відома у світі як Мел Сі, вийшла заміж за австраліського манекенника і продюсера Кріса Дінгоулла у сукні, яку для неї створила Вікторія Бекхем.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
87
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