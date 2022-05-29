Королева Сільвія та король Карл Густав відвідали голограмне шоу культової шведської групи ABBA у Лондоні

Шведська королева Сільвія та король Карл Густав приїхали до Лондона, щоб особисто побачити повернення культової групи ABBA у їхньому цифровому сценічному шоу. Востаннє на сцену у британській столиці ABBA виходили 42 роки тому.

Захід відбувся в лондонському Олімпійському парку королеви Єлизавети II. До 76-річного короля та 78-річної королеви приєдналися на червоній доріжці багато знаменитостей – співачка Кайлі Міноуг, ведуча Майлін Класс, Софі Елліс-Бекстор та сама група ABBA.

Майлін Клас / Фото: Associated Press

Королева Швеції приїхала на концерт у яскравому аутфіті: у синьому штанному костюмі з цікавим геометричним візерунком на жакеті та лакованих туфлях із круглими носами. В руках Її Величність тримала маленьку кольорову сумку. А також доповнила образ гарним кулоном з каменем та сережками-висячками. Король був у чорному костюмі, білій сорочці та краватці.

Королева Сільвія та король Карл Густав / Фото: Associated Press

Самі учасники гурту ABBA також з'явилися на червоній доріжці на прем'єрі свого віртуального концерту. На 90-хвилинному шоу прозвучать справжні голоси квартету і гратимуть живі музиканти, але самої групи на сцені не буде.

Ті, хто відвідає концерти, що стартують сьогодні, побачать голограми шведських попзірок, які мають такий самий вигляд, як і музиканти на піку своєї популярності.

Учасники ABBA (зліва направо): Бьорн Ульвеус, Ані-Фрід Люнгстад, Агнета Фельтског та Бенні Андерссон / Фото: Associated Press

Програма "ABBA Voyage" готувалася від 2016 року з використанням найновіших технологій. За вчорашнім концертом учасники ABBA спостерігали із глядацької зали, а після шоу вийшли на сцену на уклін під гучні оплески публіки. Концерти ABBA у Лондоні триватимуть до грудня 2022 року.