Королева так би не одягнулася: образи скандальної Волліс Сімпсон у коротких шортах

Едуард VIII і Волліс Сімпсон / © Associated Press

Одружившись з розлученою американкою Волліс Сімпсон незабаром після зречення від престолу в грудні 1936 року, Едуард проводив більшу частину свого часу, відвідуючи вечірки і живучи в розкоші у Франції та США. Пара відвідувала різноманітні курорти, жила в розкішних готелях і маєтках, зустрічалася з друзями, багато грала в гольф і витрачала гроші.

Під час однієї з таких відпусток, які насправді були просто їхнім способом життя, пара проводила час у круїзі на яхті Hidalgo біля берегів Італії. Папараці сфотографували Едуарда і Волліс, коли вони спустилися на берег на пляжі курорту Рапалло на італійській Рив’єрі 3 серпня 1953 року. Подружжя було змушене приїхати в місто через штормове море.

Едуард VIII і Волліс Сімпсон, 1953 рік / © Associated Press

Також того дня їх сфотографували біля басейну готелю Excelsior на італійському курорті Рапалло. Герцогиня не побоялася одягнути короткі шорти, які демонстрували її фігуру.

Едуард VIII і Волліс Сімпсон, 1953 рік / © Associated Press

Через кілька років, 2 серпня 1961 року, пара знову проводила час в Італії, але вже у Венеції. Папараці їх сфотографували в купальних костюмах, коли чоловік із дружиною прогулювалися мілководдям.