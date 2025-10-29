ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
1 хв

Королева так би не одягнулася: образи скандальної Волліс Сімпсон у коротких шортах

Відмовившись від корони, щоб одружитися з коханою жінкою, Едуард VIII продовжував насолоджуватися способом життя, який личить королю.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Едуард VIII і Волліс Сімпсон

Едуард VIII і Волліс Сімпсон / © Associated Press

Одружившись з розлученою американкою Волліс Сімпсон незабаром після зречення від престолу в грудні 1936 року, Едуард проводив більшу частину свого часу, відвідуючи вечірки і живучи в розкоші у Франції та США. Пара відвідувала різноманітні курорти, жила в розкішних готелях і маєтках, зустрічалася з друзями, багато грала в гольф і витрачала гроші.

Під час однієї з таких відпусток, які насправді були просто їхнім способом життя, пара проводила час у круїзі на яхті Hidalgo біля берегів Італії. Папараці сфотографували Едуарда і Волліс, коли вони спустилися на берег на пляжі курорту Рапалло на італійській Рив’єрі 3 серпня 1953 року. Подружжя було змушене приїхати в місто через штормове море.

Едуард VIII і Волліс Сімпсон, 1953 рік / © Associated Press

Едуард VIII і Волліс Сімпсон, 1953 рік / © Associated Press

Також того дня їх сфотографували біля басейну готелю Excelsior на італійському курорті Рапалло. Герцогиня не побоялася одягнути короткі шорти, які демонстрували її фігуру.

Едуард VIII і Волліс Сімпсон, 1953 рік / © Associated Press

Едуард VIII і Волліс Сімпсон, 1953 рік / © Associated Press

Через кілька років, 2 серпня 1961 року, пара знову проводила час в Італії, але вже у Венеції. Папараці їх сфотографували в купальних костюмах, коли чоловік із дружиною прогулювалися мілководдям.

Едуард VIII і Волліс Сімпсон, 1961 рік / © Associated Press

Едуард VIII і Волліс Сімпсон, 1961 рік / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
74
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie