Корсети, сукні і мініспідниці: стильні образи учасниць "Холостяка" на постшоу

Дівчата у гарних вбраннях з'явилися в ефірі спеціального випуску проєкту.
Постшоу "Холостяка-13" минуло, а образи дівчат, в яких вони з'явилися в ефірі, продовжують обговорювати. Тож пропонуємо розглянути вбрання учасниць проєкту.
Вероніка постала у романтичній чорній сукні, яка складалася з короткої на тонких бретельках і прозорої довгої з плісуванням та воланами. Вбрання вона доповнила чорними туфлями-човниками.
Аліна позувала у шовковій сукні максі кольору бургунді у білизняному стилі, яку скомбінувала зі срібними босоніжками.
Анастасія обрала для своєї появи на постшоу класичні кольори. На ній була біла сорочка, чорний корсет на тонких бретельках, чорна мініспідниця і чорні високі чоботи.
Юстина продемонструвала ніжний аутфіт у рожевому жакеті і рожевій мініспідниці. Талію вона підкреслила чорним поясом і взула чорні ботильйони з відкритими носками.
Ксенія сяяла у світлому вкороченому жакеті, блакитному корсеті і світлій короткій спідниці. Лук вона завершила блакитними ковбойськими чоботами.
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