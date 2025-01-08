Корсети, сукні і мініспідниці: стильні образи учасниць "Холостяка" на постшоу

Дівчата у гарних вбраннях з'явилися в ефірі спеціального випуску проєкту.

Постшоу "Холостяка-13" минуло, а образи дівчат, в яких вони з'явилися в ефірі, продовжують обговорювати. Тож пропонуємо розглянути вбрання учасниць проєкту.

Вероніка, Аліна, Анастасія, Юстина, Ксенія

Вероніка постала у романтичній чорній сукні, яка складалася з короткої на тонких бретельках і прозорої довгої з плісуванням та воланами. Вбрання вона доповнила чорними туфлями-човниками.

Аліна позувала у шовковій сукні максі кольору бургунді у білизняному стилі, яку скомбінувала зі срібними босоніжками.

Анастасія обрала для своєї появи на постшоу класичні кольори. На ній була біла сорочка, чорний корсет на тонких бретельках, чорна мініспідниця і чорні високі чоботи.

Юстина продемонструвала ніжний аутфіт у рожевому жакеті і рожевій мініспідниці. Талію вона підкреслила чорним поясом і взула чорні ботильйони з відкритими носками.

Ксенія сяяла у світлому вкороченому жакеті, блакитному корсеті і світлій короткій спідниці. Лук вона завершила блакитними ковбойськими чоботами.

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