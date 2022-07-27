Кортні Кардашян показала неопубліковані раніше фото зі свого весілля

15 травня зірка реаліті та мати трьох дітей – Кортні Кардашян – вийшла заміж за музиканта Тревіса Баркера. Весільні знімки вже багато хто бачив, але тепер Кортні вирішила поділитися новими ексклюзивними кадрами.

Днями святкували 88-річчя бабусі Кортні і через це Кардашян поділилася неопублікованими раніше знімками з офіційної весільної церемонії, яка відбулася кілька місяців тому.

До 43-річної Кортні в день її весілля приєдналася її дорога бабуся Мері Джо, оскільки вона була однією з двох свідків на їхньому з Тревісом весіллі в будівлі суду в Каліфорнії.

На першому знімку Кортні та MJ цокаються келихами шампанського, насолоджуючись вечерею в інтимній атмосфері.

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До фотографій Кардашян додала підпис: "Моя особлива, мила, шикарна, витончена, розумна і найчудовіша бабуся. З днем ​​народження, моя MJ, така щаслива, що ти була однією з двох гостей, які були у нас, коли ми офіційно одружилися, я завжди пам'ятатиму цей день і ніч з тобою".

На іншому знімку Кортні та її бабуся позують із Тревісом та батьком нареченого.

Нагадаємо, у день свого весілля Кортні Кардашян була у корсетній мінісукні від знаменитого італійського бренду Dolce & Gabbana. Доповнили образ нареченої прикраса під грудьми у вигляді серця і дуже незвичайна фата, яка лаконічно переходить у болеро.

Тревіс Баркер та Кортні Кардашян / Фото: Associated Press

Трохи пізніше у травні пара зіграла ще одне весілля в Італії.

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