Кортні Кардашян вийшла заміж за Тревіса Баркера і показала фото з весілля

Кортні Кардашян вийшла заміж за Тревіса Баркера і показала фото з весілля

15 травня зірка реаліті та мати трьох дітей – Кортні Кардашян – вийшла заміж за музиканта Тревіса Баркера. Знімками із весілля вона поділилася у своєму блогу в Instagram.

Їхнє весілля відбулося скромно в Санта-Барбарі минулими вихідними. Кортні опублікувала серію весільних знімків для своїх підписників, а під фото написала: "Поки смерть не розлучить нас".

На одному з фото Кардашян у білій мінісукні та чорних гостроносих туфлях спускається сходами каплиці, тримаючись за руки зі своїм новоспеченим чоловіком Тревісом. Наречений був одягнений у все чорне і традиційно був у сонцезахисних окулярах.

(гортайте фото праворуч)

Також на іншому фото молодята зазнімковані з бабусею Кортні по лінії матері – Мері Джо Кемпбелл та батьком Баркера – Ренді. Відсвяткували весілля в одному із ресторанів у Монтесіто. Сестер Кортні – Кім та Глоє, а також зведених сестер – Кендал і Кайлі Дженнер – на святі помічено не було, як і дітей Кортні. Можливо, пара вирішила зробити дуже камерне свято, а більше гостей буде запрошено на їхнє пишне весілля, яке відбудеться пізніше в Італії.

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кортні та Тревіс заручилися в жовтні 2021 року.

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