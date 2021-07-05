Кортні Кардашян здивувала зовнішнім виглядом на новому знімку в купальнику

42-річна Кортні Кардашян сміливо позує перед камерою в будь-якому купальнику.

Зірка часто постить такі фотографії і демонструє публіці свою форму. Цього разу на фото Кортні позувала в різнобарвному бікіні і панамі, а також в босоніжках на зав'язках і невисоких підборах.

Кортні Кардашян / Instagram Кортні Кардашян

На знімку, де Кардашян зображена задом видно, що її купальні стринги в дрібний принт ромашок. Здається, Кортні не стала накладати фільтри на це фото і обробляти якось знімки в фотошопі. Фігура зірки має трохи інший вигляд, ніж на інших її фото, де вона позує в купальниках.

Кортні Кардашян / Instagram Кортні Кардашян

Також Кортні часто показує свої луки для світських виходів. Зірка сміливо може одягнути білизняну сукню на тонких бретельках або штани з відвертими розрізами. Мама трьох дітей, нагадаємо, зараз зустрічається з барабанщиком групи Blink-182 Тревісом Баркером.

Кортні Кардашян / Instagram Кортні Кардашян

Кортні Кардашян / Instagram Кортні Кардашян

Кортні Кардашян / Instagram Кортні Кардашян

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