Кортні Кокс опублікувала рідкісне фото зі своєю 22-річною донькою

Кортні Кокс / © Associated Press

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61-річна американська акторка, продюсерка та режисерка, широко відома всім за роллю Моніки Геллер у культовому комедійному серіалі «Друзі» — Кортні Кокс— поділилася у своєму Instagram фото зі своєю дочкою Коко Райлі, якій 13 червня виповнилося 22 роки.

Кортні Кокс із дочкою / © Instagram Кортні Кокс

Мама і донька позують, обіймаючись. «З днем народження, Ко! Ти така мудра людина. Найвеселіша людина, яку я знаю, і мій вчитель життя. Я тебе люблю», — написала Кортні під фото. А також поділилася архівним фото, на якому її доньці приблизно 6 років.

Кортні Кокс із дочкою / © Instagram Кортні Кокс

Зазначимо, що батьком Коко є актор Девід Аркетт, з яким Кортні розлучилася у 2010 році. Цікаво, що її хрещеною мамою є акторка Дженніфер Еністон. Кокс завагітніла Коко, коли знімався останній сезон «Друзів».

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Кортні Кокс із дочкою / © Associated Press

Нагадаємо, що раніше Джулія Робертс опублікувала рідкісне архівне фото своїх дітей-близнюків.

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