6181
1 хв

Користувачі Мережі підозрюють: на фото Тараса Цимбалюка в автівці ймовірно засвітилася учасниця "Холостяка" Ірина Пономаренко

В автомобілі актора засвітилася шуба, яка дуже схожа на верхній одяг Ірочки.

Віра Хмельницька
Тарас Цимбалюк

У соцмережі Threads з’явився допис, у якому його користувачі підозрюють, що Тарас Цимбалюк сьогодні, 29 грудня, опублікував у своєму Instagram Stories фото в автомобілі, в якому він ймовірно був із учасницею «Холостяка-14» Іриною Пономаренко, з якою він попрощався за крок до фіналу.

Уважні користувачі помітили на знімку на пасажирському сидінні частину шуби, яка схожа на шубу, в якій сьогодні з’явилася на фото у своєму Instagram Stories Ірочка.

Тарас Цимбалюк/Instagram Stories Тараса Цимбалюка

Ірина Пономаренко/Instagram Stories Ірини Пономаренко

Крім того, Тарас написав на світлині «дитячий вайбік» — саме це він сказав, коли пояснював причину, чому він вирішив попрощатися з Іриною Пономаренко напередодні фіналу.

6181
