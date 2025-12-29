Тарас Цимбалюк

У соцмережі Threads з’явився допис, у якому його користувачі підозрюють, що Тарас Цимбалюк сьогодні, 29 грудня, опублікував у своєму Instagram Stories фото в автомобілі, в якому він ймовірно був із учасницею «Холостяка-14» Іриною Пономаренко, з якою він попрощався за крок до фіналу.

Уважні користувачі помітили на знімку на пасажирському сидінні частину шуби, яка схожа на шубу, в якій сьогодні з’явилася на фото у своєму Instagram Stories Ірочка.

Тарас Цимбалюк/Instagram Stories Тараса Цимбалюка

Ірина Пономаренко/Instagram Stories Ірини Пономаренко

Крім того, Тарас написав на світлині «дитячий вайбік» — саме це він сказав, коли пояснював причину, чому він вирішив попрощатися з Іриною Пономаренко напередодні фіналу.