ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
415
Час на прочитання
1 хв

Косметика підвела: крем для засмаги зіпсував сукню Блейк Лайвлі просто на червоній доріжці

Через таку неприємну ситуацію Блейк стала об'єктом глузувань в Інтернеті.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі з чоловіком / © Associated Press

Голлівудська зірка Блейк Лайвлі обрала для прем'єрного показу фільму «Ще одне просте прохання» гарну сукню від бренду Tamara Ralph з колекції весна-літо 2025. Це вбрання було виконане в ніжному бірюзовому відтінку і мало незвичайний дизайн, адже у верхній частині прикрашене візерунком хрест-навхрест.

Однак якщо її вбрання мало чарівний виглдя, то ось косметика її підвела. Рія у тому, що крем для засмаги, який акторка нанесла на тіло, дуже забруднив її гарну сукню в зоні пахв.

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Помітила Блейк цей невеликий конфуз чи ні — невідомо, адже весь вечір з її обличчя не сходила усмішка. Тим паче, що того дня з нею була приголомшлива група підтримки — її чоловік, а також мама і дві її старші сестри.

Блейк з мамою та сестрами / © Associated Press

Блейк з мамою та сестрами / © Associated Press

Блейк із чоловіком / © Associated Press

Блейк із чоловіком / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
415
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie