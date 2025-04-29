- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 415
- Час на прочитання
- 1 хв
Косметика підвела: крем для засмаги зіпсував сукню Блейк Лайвлі просто на червоній доріжці
Через таку неприємну ситуацію Блейк стала об'єктом глузувань в Інтернеті.
Голлівудська зірка Блейк Лайвлі обрала для прем'єрного показу фільму «Ще одне просте прохання» гарну сукню від бренду Tamara Ralph з колекції весна-літо 2025. Це вбрання було виконане в ніжному бірюзовому відтінку і мало незвичайний дизайн, адже у верхній частині прикрашене візерунком хрест-навхрест.
Однак якщо її вбрання мало чарівний виглдя, то ось косметика її підвела. Рія у тому, що крем для засмаги, який акторка нанесла на тіло, дуже забруднив її гарну сукню в зоні пахв.
Помітила Блейк цей невеликий конфуз чи ні — невідомо, адже весь вечір з її обличчя не сходила усмішка. Тим паче, що того дня з нею була приголомшлива група підтримки — її чоловік, а також мама і дві її старші сестри.