- Шоу-бізнес
- 1 хв
Костюм із культової комедії "Ельф" продадуть на аукціоні: що відомо про кумедне вбрання
Охочим отримати це вбрання у свою колекцію доведеться викласти кругленьку суму.
Якщо ви шанувальник різдвяних фільмів, то, певно, дивилися комедію 2003 року під назвою «Ельф», головну роль у якій зіграв Вілл Феррелл (а якщо не дивилися, то однозначно варто, адже це вже класика!). Головною родзинкою фільму був зелено-жовтий костюм ельфа, який герой на ім’я Бадді носив упродовж усієї картини. Це було доволі кумедне вбрання, адже у ньому він просто розгулював по місту.
Наступного тижня легендарний костюм Феррелла можуть продати за 100 000-200 000 фунтів стерлінгів на аукціоні пам’ятних речей, пов’язаних із фільмами Propstore. Аукціон пройде від 5 до 7 грудня.
Костюм ельфа був створений продюсером фільму Джоном Бергом і включав пальто зеленого кольору із заокругленим подолом, білими манжетами і коміром, а також з вишивкою у вигляді золотих і зелених рослин. Головний герой носив також жовті лосини, широкий ремінь з пряжкою, конусоподібний капелюх і кумедні черевики із загнутими носами.
Спереду пальто застібалося на 20 металевих гачків, а чорний шкіряний ремінь кріпився до талії за допомогою маленьких кнопок.
А якщо ви в пошуках легкого різдвяного фільму на вечір, то вам може сподобатися наша добірка 12 фільмів із двохтисячних, оскільки вони точно піднімуть настрій.