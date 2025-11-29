ТСН у соціальних мережах

Костюм із культової комедії "Ельф" продадуть на аукціоні: що відомо про кумедне вбрання

Охочим отримати це вбрання у свою колекцію доведеться викласти кругленьку суму.

Костюм із фільму 2003 року "Ельф"

Костюм із фільму 2003 року "Ельф" / © Associated Press

Якщо ви шанувальник різдвяних фільмів, то, певно, дивилися комедію 2003 року під назвою «Ельф», головну роль у якій зіграв Вілл Феррелл (а якщо не дивилися, то однозначно варто, адже це вже класика!). Головною родзинкою фільму був зелено-жовтий костюм ельфа, який герой на ім’я Бадді носив упродовж усієї картини. Це було доволі кумедне вбрання, адже у ньому він просто розгулював по місту.

Наступного тижня легендарний костюм Феррелла можуть продати за 100 000-200 000 фунтів стерлінгів на аукціоні пам’ятних речей, пов’язаних із фільмами Propstore. Аукціон пройде від 5 до 7 грудня.

Костюм із фільму 2003 року «Ельф» / © Getty Images

Костюм із фільму 2003 року «Ельф» / © Getty Images

Костюм ельфа був створений продюсером фільму Джоном Бергом і включав пальто зеленого кольору із заокругленим подолом, білими манжетами і коміром, а також з вишивкою у вигляді золотих і зелених рослин. Головний герой носив також жовті лосини, широкий ремінь з пряжкою, конусоподібний капелюх і кумедні черевики із загнутими носами.

Спереду пальто застібалося на 20 металевих гачків, а чорний шкіряний ремінь кріпився до талії за допомогою маленьких кнопок.

А якщо ви в пошуках легкого різдвяного фільму на вечір, то вам може сподобатися наша добірка 12 фільмів із двохтисячних, оскільки вони точно піднімуть настрій.

