"Кожен із нас - це і є Україна": співачка SVOYA підбадьорила патріотичний дух українців

"Кожен із нас - це і є Україна": співачка SVOYA підбадьорила патріотичний дух українців

Українська артистка закликала любити свою Батьківщину і бути їй вірною.

Українська співачка SVOYA вирішила підбадьорити кожного українця у цей нелегкий для всіх нас час боротьби із російськими окупантами.

Дівчина закликала послухати її композицією "Країна", яку вона презентувала ще влітку до 30-ї річниці Незалежності України. Але ця пісня надзвичайно актуальна і нині.

"Кожен із нас - це і є Україна… Якась надзвичайна Божа сила вела мною, щоб написати пісню "Країна" ще в серпні 2021 до 30-ї річниці Незалежності України. І ось сьогодні мої слова втілились у реальність, бо справді кожен із нас зараз стає країною, стає світом для свого ближнього, ми несемо любов до своєї Батьківщини.

Захисники відвойовують нашу свободу, волонтери роблять все можливе для постраждалих, хтось пече хліб та булочки, хтось ліпить вареники, хтось малює картини, а хтось просто любить…

Ми кожен на своєму місці і кожен є візитною карточкою нашої держави.

"Свободу серце прагне відчути,

Пишатись країною хочемо ми

Та все, що треба - свою землю любити

І бути вірними їй землі".

Так тримати! З Богом до перемоги!!!" – написала SVOYA в Instagram.

Нагадаємо, дует TamerlanAlena випустив патріотичну пісню про непереможну Україну.

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