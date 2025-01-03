Красива білявка: модель у червоній мінісукні похизувалася спокусливим бюстом

Джессіка Гейл у сексуальному луку влаштувала собі фотосесію.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram серію знімків свого нового сексуального образу.
Білявка звабливо позувала на столі у червоній мереживній мінісукні зі спокусливим пишним декольте, вирізами на животі і з бантиками.
Аутфіи Гейл доповнила елегантною зачіскою з високим пучком, макіяжем із пишними віями, французьким манікюром та прикрасами від Van Cleef & Arpels.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл зібралася на вечірку у довгій сукні з анімалістичним принтом і на тонких бретельках.
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