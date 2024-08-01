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Красива білявка: зірка реаліті у блакитному бікіні похизувалася ідеальною фігурою

Красива білявка: зірка реаліті у блакитному бікіні похизувалася ідеальною фігурою

Красива білявка: зірка реаліті у блакитному бікіні похизувалася ідеальною фігурою

Емма Ернан/Instagram

Емма Ернан обожнює фотографуватися у купальниках.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – поділилася в Instagram знімками свого нового пляжного луку.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Білявка одягла блакитне бікіні на зав'язках, у якому похизувалася ідеальною стрункою фігурою і гарною засмагою.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Емма зробила хвилясте укладання, верхні пасма якого вона зібрала на маківці, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у золотій оправі і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Нагадаємо, раніше Емма Ернан покаталася на яхті у світло-блакитній сукні з сексуальним декольте, розшитій лелітками.

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