Красива білявка: зірка реаліті у блакитному бікіні похизувалася ідеальною фігурою

Емма Ернан обожнює фотографуватися у купальниках.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – поділилася в Instagram знімками свого нового пляжного луку.
Білявка одягла блакитне бікіні на зав'язках, у якому похизувалася ідеальною стрункою фігурою і гарною засмагою.
Емма зробила хвилясте укладання, верхні пасма якого вона зібрала на маківці, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у золотій оправі і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан покаталася на яхті у світло-блакитній сукні з сексуальним декольте, розшитій лелітками.
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