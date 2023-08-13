Красива блондинка: британська модель у білому купальнику похизувалася сексуальними сідницями

Арабелла Чі в екстравагантному купальнику засмагала на відпочинку.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram фото з відпочинку.

Красуня приймала сонячні ванни в екстравагантному білому купальнику з вирізом нижче пупка. Білий колір чудово підкреслив її гарну рівномірну засмагу.

Арабелла Чі/Instagram

Чі розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі. Шию вона прикрасила ланцюжком із підвіскою.

Арабелла похизувалася на камеру своїми сексуальними і пружними сідницями, а також татуюванням у вигляді маленького серця під грудьми. Вона має дуже спокусливий вигляд.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, інша зірка "Острова кохання" – Меган Бартон Генсон похизувалася сексуальним бюстом у помаранчевому бікіні з блакитною облямівкою і металевою фурнітурою з перлами.

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