Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Красива блондинка: британська модель у білому купальнику похизувалася сексуальними сідницями

Красива блондинка: британська модель у білому купальнику похизувалася сексуальними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
466
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Красива блондинка: британська модель у білому купальнику похизувалася сексуальними сідницями

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі в екстравагантному купальнику засмагала на відпочинку.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram фото з відпочинку.

Красуня приймала сонячні ванни в екстравагантному білому купальнику з вирізом нижче пупка. Білий колір чудово підкреслив її гарну рівномірну засмагу.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Чі розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі. Шию вона прикрасила ланцюжком із підвіскою.

Арабелла похизувалася на камеру своїми сексуальними і пружними сідницями, а також татуюванням у вигляді маленького серця під грудьми. Вона має дуже спокусливий вигляд.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, інша зірка "Острова кохання" – Меган Бартон Генсон похизувалася сексуальним бюстом у помаранчевому бікіні з блакитною облямівкою і металевою фурнітурою з перлами.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
466
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація