Красива блондинка: британська модель в оксамитовій сукні похизувалася сексуальним декольте

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон – опублікувала в Instagram фото свого вечірнього аутфіту.

Меган Бартон Генсон/Instagram

На красуні була чорна оксамитова сукня з драпуванням на животі і з сексуальним декольте, яке чудово підкреслило її пишні груди.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Меган уклала своє біляве волосся у гарні локони і зробила макіяж зі срібними тінями і помадою бежевого відтінку.

Нагадаємо, минулого разу Меган Бартон Генсон показала фото топлес.

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