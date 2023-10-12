Красива блондинка: британська модель в оксамитовій сукні похизувалася сексуальним декольте

Меган Бартон Генсон чорною сукнею підкреслила пишний бюст.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон – опублікувала в Instagram фото свого вечірнього аутфіту.
На красуні була чорна оксамитова сукня з драпуванням на животі і з сексуальним декольте, яке чудово підкреслило її пишні груди.
Меган уклала своє біляве волосся у гарні локони і зробила макіяж зі срібними тінями і помадою бежевого відтінку.
Нагадаємо, минулого разу Меган Бартон Генсон показала фото топлес.
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