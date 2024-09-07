Красива блондинка: Сієнна Міллер у чорній сукні з глибоким декольте з'явилася у Венеції

42-річна акторка в образі total black завітала на кінофестиваль.

Сієнна Міллер відвідала Венеційський кінофестиваль. Вона прийшла на прем'єру короткометражного фільму Marion у супроводі коханого Олі Гріна.

Сієнна Міллер та Олі Грін / Фото: Associated Press

Там акторка з'явилася у чорній довгій сукні на бретельках і з глибоким декольте, яке чудово підкреслило її сексуальні груди. Вона мала стрункий і привабливий вигляд.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Аутфіт Сієнна доповнила чорними босоніжками на шпильках і чорними сонцезахисними окулярами. У неї було укладання з локонами, ланцюжок із діамантовою підвіскою на шиї і діамантова каблучка на пальці.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Сієнна Міллер на прем'єрному показі фільму "Горизонт: Американська сага. Частина перша" у Лос-Анджелесі постала у ніжній романтичній сукні від Модного дому Chloé з круїзної колекції 2025.

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