Красива блондинка: зірка реаліті у мандариновому бікіні похизувалася пишними сексуальними грудьми

Емма Ернан знову потішила підписників знімками у купальнику.

Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Емма Ернан опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку. Позувала красуня біля басейну.

Емма Ернан/Instagram

На Еммі було мініатюрне бікіні мандаринового кольору, яке чудово сиділо на її стрункій фігурі. Білявка похизувалася не лише прекрасною фізичною формою, пружними сідницями та довгими красивими ногами, а пишним сексуальним бюстом, на який просто неможливо не звернути увагу.

Емма Ернан/Instagram

Емма Ернан/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Емма Ернан показала фігуру у леопардовому купальнику з ліфом без бретельок, скріпленим металевим кільцем.

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