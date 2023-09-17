Красива блондинка: зірка реаліті у мандариновому бікіні похизувалася пишними сексуальними грудьми

Емма Ернан знову потішила підписників знімками у купальнику.
Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Емма Ернан опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку. Позувала красуня біля басейну.
На Еммі було мініатюрне бікіні мандаринового кольору, яке чудово сиділо на її стрункій фігурі. Білявка похизувалася не лише прекрасною фізичною формою, пружними сідницями та довгими красивими ногами, а пишним сексуальним бюстом, на який просто неможливо не звернути увагу.
Нагадаємо, минулого разу Емма Ернан показала фігуру у леопардовому купальнику з ліфом без бретельок, скріпленим металевим кільцем.
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