Красива, ефектна та з новим кольором волосся: епатажна Джулія Фокс під прицілом фотографів

Американська модель Джулія Фокс, яка славиться своєю любов'ю до епатажного вбрання, потрапила під приціл папараці, коли прямувала на презентацію свого синглу Down the Drain у Нью-Йорку.

З такого приводу Фокс одягла мінісукню з ефектним декольте, яке прикрашала шнурівка. Вбрання було ніжно-блакитного кольору з імітацією потертості. З боків його доповнювали блискавки з китицями.

Також Джулія доповнила цей ефектний лук срібними чоботями-ботфортами, що нагадували фольгу. Образ вона завершила образ невеликою білою сумкою та макіяжем у коричневій гамі. Волосся Фокс освітлила — модель тепер білявка.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Також на американському телебаченні стартувало реалітішоу, яке веде Фокс зі стилістом Зендеї Лоу Роучем.

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