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Красива і сексуальна: Кайлі Міноуг приміряла ефектну сукню від українського бренду FROLOV

Красива і сексуальна: Кайлі Міноуг приміряла ефектну сукню від українського бренду FROLOV

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
920
Час на прочитання
1 хв
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Красива і сексуальна: Кайлі Міноуг приміряла ефектну сукню від українського бренду FROLOV

Кайлі Міноуг/Instagram Кайлі Міноуг

Співачка у вбранні від українського дизайнера прикрасила обкладинку своєї платівки.

Кайлі Міноуг на обкладинці свого нового альбому Tension постала в ефектній чорній сукні FROLOV Couture SS'23, прикрашеній кристалами у вигляді зірки. Сукня отримала назву "Зоря".

За словами дизайнера Івана Фролова, вбрання присвячене дослідженню українській сексуальності. Сукня вишита вручну в авторській техніці з використанням кристалів Swarovski.

Свій аутфіт співачка доповнила чорною шкірянкою, укладанням з локонами і ніжним макіяжем.

Нагадаємо, FROLOV у межах тижня моди у Лондоні презентував свою нову колекцію. Показ відкрила Лотті Мосс.

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Дата публікації
Перегляди
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