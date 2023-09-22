Красива і сексуальна: Кайлі Міноуг приміряла ефектну сукню від українського бренду FROLOV

Співачка у вбранні від українського дизайнера прикрасила обкладинку своєї платівки.
Кайлі Міноуг на обкладинці свого нового альбому Tension постала в ефектній чорній сукні FROLOV Couture SS'23, прикрашеній кристалами у вигляді зірки. Сукня отримала назву "Зоря".
За словами дизайнера Івана Фролова, вбрання присвячене дослідженню українській сексуальності. Сукня вишита вручну в авторській техніці з використанням кристалів Swarovski.
Свій аутфіт співачка доповнила чорною шкірянкою, укладанням з локонами і ніжним макіяжем.
Нагадаємо, FROLOV у межах тижня моди у Лондоні презентував свою нову колекцію. Показ відкрила Лотті Мосс.
Читайте також: