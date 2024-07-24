Красива Ізабель Гулар у крихітному бікіні поплавала в Егейському морі.

Дівчина у компанії свого бойфренда відпочиває у Греції.

39-річна бразильська топмодель і колишній "янгол" Victoria's Secret — Ізабель Гулар — вирушила у відпустку до Греції, на популярний серед селебріті острів Міконос, звідки вже встигла показати багато красивих та відвертих знімків.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

На нових кадрах у своєму Instagram вона показала, як плавала у Егейському морі на сапборді. Акцент на фото зроблено, звичайно, на підтягнутих сідницях моделі.

(гортайте фото вправо)

А також Ізабель позувала у синьому бікіні та панамі на яхті. І повторила свій фірмовий стрибок у воду.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

Гулар відпочиває у компанії свого нареченого – 33-річного німецького футболіста Кевіна Траппа. Вони побралися ще в липні 2018 року, але весілля поки що так і не відбулося.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар у яскравому бікіні прийняла душ на пляжі. Модель позувала під струменями води у яскравому жовто-червоному бікіні.

Читайте також:

Образи топмоделі Ізабель Гулар (12 фото)