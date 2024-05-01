Красива Ніколь Кідман в елегантному вбранні з прозорим верхом блиснула мереживним бюстгальтером

56-річна акторка у чорному вбранні від Versace прийшла на івент.

Ніколь Кідман відвідала офіційний захід Official Emmy FYC "Expats", який відбувся у Лос-Анджелесі.

Акторка з'явилася там в елегантному образі total black від бренду Versace. На ній були прямі штани і блузка з прозорим верхом, крізь який було видно мереживний бюстгальтер. Знизу вбрання імітувало жакет, мало золоті ґудзики, білий комір і манжети.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Кідман зібрала волосся у низький пучок, випустивши спереду пасма, зробила макіяж у натуральних відтінках і французський манікюр.

Нагадаємо, Ніколь Кідман вперше вийшла на червону доріжку з доньками.

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