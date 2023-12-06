Красива пара: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек показали почуття на публіці

Вони одружилися у Лас-Вегасі 2022 року на таємній церемонії без шику та голлівудського пафосу.
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес — одна з найкрасивіших пар сучасного шоубізнесу, тим паче, що за їхніми стосунками стоїть незвичайна та довга історія кохання, довжиною майже у 20 років.
Тепер, коли вони вже офіційно є чоловіком і дружиною, практично на всі важливі заходи ходять разом, щоб підтримувати одне одного. Також пара завжди позує на фотоколлі, обнявшись, тримаються за руки і навіть виявляють публічно почуття.
На заході Elle під назвою Women in Hollywood ("Жінки в Голлівуді") Бен та Дженніфер теж не втрималися від ніжностей.
Того вечора на Лопес була майже гола провокаційна сукня від бренду Grace Ling, а на Бені — чорний велюровий костюм, який він поєднав із білою сорочкою та чорною краваткою.
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