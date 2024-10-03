Красива пара: Міллі Боббі Браун вперше показала фотографії зі свого весілля в Італії

Разом вони вже кілька років, а весілля відбулося в Італії.

Зірка серіалу "Дивні дива" 20-річна — Міллі Боббі Браун — вишла заміж і показав фото зі свята. Її чоловіком став 22-річний син знаменитого рок-музиканта Джона Бон Джові — Джейк.

Весілля насправді відбулося ще в травні і на церемонії були тільки члени сім'ї та найближчі друзі Міллі та Джейка.

Минулого місяця вони вирішили провести ще одне весілля — розкішніше і велике. Захід відбувся в Італії, в Тоскані. До вівтаря наречена йшла у білій мереживній сукні від бренду Galia Lahav з глибоким декольте та довгою фатою, а 22-річний наречений був у білому смокінгу.

Після урочистої частини Міллі ще кілька разів міняла вбрання. Весільна фотосесія також проводилася на території розкішного старовинного маєтку в Італії.

Нагадаємо, що Браун і Бонджові оголосили про свої заручини після майже дворічного знайомства. Про те, як їй зробили пропозицію, Міллі розповіла на одному з популярних шоу.

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