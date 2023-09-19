Красива пара на фешншоу: Розі Гантінгтон-Вайтлі у яскравих мюлях з хутром, Джейсон Стейтем – у светрі кольору хакі

36-річна Розі Гантінгтон-Вайтлі зі своїм коханим – 56-річним Джейсоном Стейтемом – відвідала показ бренду Burberry, який відбувся у межах Лондонського тижня моди.

Пару сфотографували перед початком фешншоу. Стейтем позував, обіймаючи кохану.

Модель одягла класичний тренч, підперезавшись поясом. Верхній одяг вона скомбінувала із жовтими мюлями на шпильках із хутром і квітами з тканини.

Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стейтем / Фото: Getty Images

Розі розпустила волосся, одягла на обличчя стильні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними діамантовими сережками і завершила лук білим педикюром.

Джейсон обрав чорну куртку, светр кольору хакі, чорні штани і чорні черевики на грубій підошві. Аутфіт актор завершив стильними окулярами.

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