Красива пара: новоспечені батьки Сьюкі Вотергаус і Роберт Паттінсон вийшли разом у світ

Вони позували обійнявшись і багато усміхалися.
Співачка Сьюкі Вотергаус та актор Роберт Паттінсон з'явилися разом на світському заході у Лос-Анджелесі – турнірі з поло. Пара позувала обнявшись перед фотографами.
Сьюкі одягла чорну сукню від бренду Antonio Marras з колекції весна-літо 2025. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте та квітковий великий принт. Носила зірка сукню з широким чорним поясом, туфлями зі шнурками та сонцезахисними окулярами. Також Сьюкі уклала волосся у стильну зачіску та зробила макіяж.
Роберт же віддав перевагу синьому костюму, який одягнув із білою сорочкою та туфлями. Також актор доповнив образ окулярами.
Нагадаємо, що пара нещодавно стала вперше батьками та одружилася. У них народилася дочка, проте імені дівчинки вони поки що не називають і не показували шанувальникам її обличчя. Але буквально після пологів Сьюкі з'явилася на обкладинці глянцю з їхньою новонародженою дочкою.
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