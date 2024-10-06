Красива пара: новоспечені батьки Сьюкі Вотергаус і Роберт Паттінсон вийшли разом у світ

Вони позували обійнявшись і багато усміхалися.

Співачка Сьюкі Вотергаус та актор Роберт Паттінсон з'явилися разом на світському заході у Лос-Анджелесі – турнірі з поло. Пара позувала обнявшись перед фотографами.

Сьюкі одягла чорну сукню від бренду Antonio Marras з колекції весна-літо 2025. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте та квітковий великий принт. Носила зірка сукню з широким чорним поясом, туфлями зі шнурками та сонцезахисними окулярами. Також Сьюкі уклала волосся у стильну зачіску та зробила макіяж.

Роберт же віддав перевагу синьому костюму, який одягнув із білою сорочкою та туфлями. Також актор доповнив образ окулярами.

Сьюкі Вотергаус та Роберт Паттінсон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що пара нещодавно стала вперше батьками та одружилася. У них народилася дочка, проте імені дівчинки вони поки що не називають і не показували шанувальникам її обличчя. Але буквально після пологів Сьюкі з'явилася на обкладинці глянцю з їхньою новонародженою дочкою.

Читайте також:

Образи Сьюкі Вотергаус — коханої Роберта Паттінсона (8 фото)