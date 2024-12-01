Красива пара: онук Грейс Келлі — П'єр Казірагі — вийшов у світ з дружиною та синами

Онук легендарної княгині Монако Грейс Келлі — 37-річний красень П'єр Казірагі — вийшов у світ з дружиною-аристократкою Беатріче Борромео. Пара відвідала особливе свято – Національний день Монако. Захід проводився біля палацу Монако.

П'єр — син син принцеси Кароліни Ґрімальді та її другого чоловіка Стефано Казірагі, він займає восьме місце в лінії наслідування трона Монако, а також як член сім'ї відвідує подібні заходи. У цей день П'єр і Беатріче взяли із собою на святкування синів — Стефано та Франческо.

Оскільки сім'я співпрацює з Модним домом Christian Dior, то вони прийшли одягнені у вбрання від цього бренду. П'єр одягнув сірий костюм у поєднанні з білою сорочкою та краваткою, а Беатріче віддала перевагу костюму зі спідницею та жакетом, які доповнила капелюшком з вуаллю, рукавичками та сумкою Lady Dior, названою на честь принцеси Діани.

П'єр Казірагі і Беатріче Борромео / Фото: Getty Images

Також цей захід у Монако відвідали також князь Альбер, княгиня Шарлін та їхні близнята – принцеса Габріелла та принц Жак. Серед інших знаменитих членів сім'ї можна було побачити Шарлотту Казірагі – старшу сестру П'єра.

Шарлотта Казіраги з синами / Фото: Getty Images

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